Pete Davidson präsentierte bei einem Überraschungsauftritt in der Folge von dieses Wochenende einen neuen Look ohne Tätowierungen Samstagabend Live.

Ersteres SNL Ein Darsteller tauchte während einer Musicalnummer mit Episodenmoderator John Mulaney und einem Großteil der Besetzung der Serie auf. Davidson trug ein kurzärmliges T-Shirt und auf seinen Armen waren seine einst charakteristischen Tätowierungen deutlich sichtbar.

Zu einem Zeitpunkt hatte Davidson über 100 Tätowierungen. Er begann im Jahr 2020 damit, sie zu entfernen, nachdem er es satt hatte, wie viele Stunden er an Filmsets brauchte, um seine gesamte Tinte zu bedecken. Er hoffte auch, dass die Entfernung seiner Tätowierungen die Tür für mehr Möglichkeiten als Schauspieler öffnen würde.

„Ehrlich gesagt hätte ich nie gedacht, dass ich jemals eine Gelegenheit zum Schauspielern bekommen würde, und ich liebe es sehr“, erklärte Davidson in einem Interview im Jahr 2021 Late Night mit Seth Meyers. „Es dauert ungefähr drei Stunden – man muss ungefähr drei Stunden früher dort sein –, um alle Tätowierungen abzudecken. Aus irgendeinem Grund gibt es die Leute in Filmen nicht so oft.“

Im Laufe des Sommers begab sich Davidson zur psychischen Behandlung in eine Reha-Einrichtung.