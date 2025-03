Björks Konzertfilm Füllhorn fährt zum ersten Mal am 7. Mai in die Kinos.

Dokumentieren Sie ihre „bisher aufwändigste Live -Performance“, die Füllhorn Der Film wird weltweit nur für eine begrenzte Zeit in über 500 Kinos debütieren. Tickets für die Kinoveranstaltung werden am 27. März zum Verkauf angeboten. Fans können hier klicken, um den Ticketzugriff und die vollständige Liste der teilnehmenden Theater und Zeitzeiten zu erhalten.

Björk hat ihren „Cornucopia“ -Rauf verarbeitet, nachdem sie ihre „Utopia“ -Tour 2018 durchgesetzt hatte und die neue Show mit einem Aufenthalt im Schuppen in New York City am Jahr 2019 debütierte. Sie stoppte die Tour während der Pandemie, als Björk mit der Arbeit an ihrem Album 2022 begann Fossora; Nach einer kurzen Orchester -Tour nahm sie den Lauf „Cornucopia“ im Jahr 2023 wieder auf.

Der Film fängt Björks Auftritt in der Altice Arena in Lissabon, Portugal am 1. September 2023 ein. Utopie sowie Fossora. Der Film enthält eine Stunde und 39 Minuten Laufzeit sowie eine zusätzliche Vorführung von drei Musikvideos, die von Björk kuratiert wurden.

Björk veröffentlichte auch ein Begleitbuch, das im vergangenen Herbst die „Cornucopia“ -Tour feierte, die aus 480 Seiten und über 300 Bildern von Santiago Felipe besteht. Nehmen Sie Ihre Kopie in Björks offiziellem Laden ab.

In der Zwischenzeit enthüllte die isländische Künstlerin in einem umfangreichen Interview Anfang dieses Jahres, dass sie der Meinung ist, dass Spotify „wahrscheinlich das Schlimmste ist, was Musikern passiert ist“, und trotz der Gefahren, die durch den Klimawandel auf dem Planeten ausgestattet sind, wird „Biologie in Ordnung sein“.

