Wie Fans von Abfindung Beobachten Sie das Finale der zweiten Staffel – das am Freitag, dem 21. März, uraufgeführt wurde – die Show wurde offiziell für eine dritte Staffel erneuert.

Die Nachricht wurde durch die Köpfe hinter dem Hit Workspace -Thriller bestätigt, darunter die Produzenten Ben Stiller, Adam Scott und Dan Erickson und Apple TV+ Head of Programing Matt Cherniss.

„Herstellung Abfindung war eine der kreativ aufregendsten Erfahrungen, an denen ich je ein Teil war “, sagte Stiller in einer Erklärung.

Scott, der den Protagonisten Mark Scout porträtiert, gab eine ähnliche Erklärung ab und spielte mit der Idee des In-Show-Universums. „Ich könnte nicht aufgeregter sein, mich wieder mit Ben, Dan, der unglaublichen Besetzung & Crew, Apple und dem Ganzen zu arbeiten Abfindung Team «, sagte er und fügte hinzu:„ Oh hey – auch keine große Sache -, aber wenn Sie mein Innie sehen, erwähnen Sie ihm bitte nichts davon. Danke.“

Cherniss gab auch eine Erklärung ab, die die Show für seine „unbestreitbare“ Magie lobte. „Wir sind so stolz darauf, das Zuhause für diese brillante Serie zu sein und freuen uns darauf, dass das Publikum das erlebt, was für die dritte Staffel auf Lager ist“, sagte er.

Abfindung Erst im Februar 2022 uraufgeführt und ist seitdem die meistgesehene Serie auf Apple TV+ (obwohl Castmitglied Christopher Walken zugegebenermaßen nicht unter den Beobachtungen gehörte). Die zweite Staffel begann Anfang dieses Jahres auszustrahlen und wurde von benannt Folge Als eine der am meisten erwarteten Fernsehsendungen von 2025. Weitere Informationen zum jüngsten Artikel von Mary Siroky, in dem beschrieben wird, wie die Show die mysteriöse Angst vor Klassiker wiederbelebt Twin Peaks Und VERLOREN. Schauen Sie sich auch Liz Shannon Millers Rezension zum Finale der zweiten Staffel an.