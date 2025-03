Paul Thomas Anderson hat den ersten Blick auf Eine Schlacht nach der anderensein bevorstehender Krimi -Thriller mit Leonardo DiCaprio, Regina Hall, Sean Penn, Alana Haim, Teyana Taylor, Wood Harris und Benicio del Toro. Der kurze 20-Sekunden-Teaser (siehe unten) kommt vor einem nächsten Woche vor einem Trailer in voller Länge.

Eine Schlacht nach der anderen markiert Andersons erstes Projekt seitdem Lakritzpizza Im Jahr 2021. Der Film ist lose von Thomas Pynchon inspiriert Vinelandmarkieren Andersons zweite Adaption von Pynchons Arbeiten folgenden Werken Inhärentes Laster 2014.

Warner Bros. setzt groß auf Eine Schlacht nach der anderen. Das Studio gab Anderson nicht nur das größte Produktionsbudget seiner Karriere – Berichten zufolge im Bereich von 140 Millionen US -Dollar -, sondern es hat die Veröffentlichung für die Preisverleihungssaison bester. Der Film soll derzeit am 26. September 2025 in die Kinos kommen.

https://www.youtube.com/watch?v=9u-2yb8gj-q