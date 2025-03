Die Nummer eins auf Netflix ist ein wöchentliches Rampenlicht für alles, was derzeit das beliebteste ist, das am beliebtesten Streaming -Service der Welt ist. Manchmal wird es ein Film sein. Manchmal wird es eine TV -Show sein. Was auch immer es ist, viele Leute sehen eindeutig zu und wir werden versuchen zu verstehen, warum mit einer kurzen Bewertung. Heute schauen wir uns das atemberaubende britische Kriminaldrama an Jugend.

In Bezug auf die diesjährigen Emmys hat Netflix möglicherweise das diesjährige dieses Jahr Baby Rentier fand heraus, wie das neue vierteilige britische Drama Jugend hat das globale Publikum der Streaming -Plattform seit zwei Wochen fasziniert. Der Schlüssel zur Macht der Show, jenseits herausragender Auftritte aus seinem Ensemble (einschließlich Stephen Graham, Ashley Walters, Erin Doherty und Owen Cooper), ist ihr Format: Jede Episode wird in Echtzeit erzählt, wobei Regisseur Philip Barantini die Aktion in einer einzigen Einstellung erfasst.

Lange Einstellungen, egal ob Länge oder gerade lange genug, um unsere Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, sind eine stolze Filmtradition, die von Größen wie Alfred Hitchcock und Martin Scorsese zu Ikone gemacht wird. Und da das Fernsehen filmischer geworden ist, tauchen häufig Beispiele auf – bereits 1998 experimentierte Chris Carter mit der Idee auf Die X-Filesund in den 2010er -Shows wie Wahrer Detektiv Und Mr. Robot zog auch aus ihrer Macht.

Ein-ers können als ein bisschen spannend angesehen werden, als Everest für ehrgeizige Regisseure und Kameramänner, die der Geschichte nicht immer etwas hinzufügen. Im Fall von jedoch JugendEs ist ein Ansatz, der brillant funktioniert, um die Schöpfer Jack Thorne und den düsteren Blick von Star Stephen Graham auf die Folgen des Mordes eines 13-jährigen Mädchens zu erheben-insbesondere die Auswirkungen, die es auf die Gemeinde hat, der Junge, der beschuldigt wird, sie ermordet zu haben, und seiner Familie.

Es gibt zwei Arten von One-Take-Projekten: die Art, die zugeben, dass der Schuss war nicht Eigentlich in einem Go und wurde während des Postproduktionsprozesses zusammengenäht-und die Art, die behauptet, eine kontinuierliche Einstellung zu sein. Je länger der Schuss, desto beeindruckender ist die Leistung.

In gewisser Weise ist ein gut ausgeführtes One-Er ein Zaubertrick, der Regisseur-als-Magier sein Bestes tut, um das Geheimnis zu bewahren, wie es gemacht wurde… zumindest auf dem Bildschirm. Nach der Tatsache sind sie normalerweise sehr aufgeregt zu erklären, wie sie es gemacht haben. Im Fall von JugendDies beinhaltete Monate intensiver Probe, bis zu 16 Einnahmen pro Episode und einige Spielereien, an denen die Kamera und Drohnen beteiligt waren, die das Gehirn offen ein wenig brechen.

Die Anstrengung hat sich in diesem Fall wirklich gelohnt, denn was so mächtig ist JugendDie Verwendung des Geräts ist die Art und Weise, wie es die tief empfundenen Emotionen der Geschichte verstärkt. In der ersten Folge ist der Zuschauer von den Polizisten genauso fassungslos wie die Miller -Familie, die in ihr Zuhause und das Verbrechen eindringen, und weil die Charaktere und das Publikum alle merkt, was gleichzeitig vor sich geht, wird eine sofortige Verbindung hergestellt. Alle Beteiligten wollen nur verstehen, was los ist. Auch wenn die Wahrheit ziemlich schrecklich ist.

Eine andere Möglichkeit, bei der das Format wirklich zunimmt Jugend liegt im Schwerpunkt auf Details. Dies ist insbesondere in den ersten und dritten Folgen prominent, die am Ende die Arten von rechtlichen Verfahren hervorheben Gesetz & OrdnungWir würden den Buchungsprozess in den Verhörraum überspringen, aber hier bekommen wir die sehr geerdete Absurdität eines 13-jährigen Jungen, der aus seinem Bett gerissen wird, zum Bahnhof gebracht, wo er… wiederholt ein Frühstück mit Cornflakes angeboten hat. Es ist die Art von Element, das ein traditionelleres Krimidrama beschönigen würde, aber dieser Geschichte Frische verleiht.

Wie auch immer sie ausgeführt werden, was der lange Schuss auf den Bildschirm bringt, kann schwer zu erfassen sein: Unmittelbarkeit. Und die Auswirkungen hat etwas tiefgreifend auf JugendInsbesondere aufgrund seiner Struktur: Die Geschichte des jungen Jamie und seiner Familie wird über vier Tagen über einen langen Zeitraum hinweg erzählt – Slivers dieser Leben, die zusammen ein vollständiges Porträt malen.

Aufgrund der Zeitspiegel zwischen jeder Episode (von Tagen bis Monaten) erweist sich die Echtzeit-Unmittelbarkeit und trägt aber auch zu einem epischeren Gefühl als erwartet. Details im Schreiben füllen gerade genug Informationen aus, um das Publikum über das aufzuhalten, was zwischen Raten passiert ist. Bis zum Ende spüren Sie das Gewicht dieser Ereignisse, wenn sie sich über die Zeit erstrecken.

Indem Sie diese Geschichte auf diese Weise darstellen, Jugend Bietet keine einfachen Antworten, keine Geständnisse auf dem Stand. Wie bei so vielen schrecklichen Dingen, die im Leben passieren, müssen sich die Müller nur mit dem befassen, was passiert ist. Und hier ist alles wichtig: Indem wir so tief in diese Charaktere eingebettet sind, sehen wir, wie es möglich ist, weiter zu leben.

Jugend Streaming jetzt auf Netflix.