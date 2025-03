Diese Rezension war Teil unserer Berichterstattung über das 2023 Sundance Film Festival. Es wurde vor der Verhaftung und Verurteilung von Jonathan Majors wegen Körperverletzung geschrieben.

Die Tonhöhe: Killian Maddox (Jonathan Majors) will eines und nur eines: in Erinnerung bleiben. Er tritt in die Fußstapfen seiner Götzen (einschließlich eines, zu dem er regelmäßig schreibt, gespielt von dem viermaligen Mr. Universe Michael O’Hearn), und schiebt sich für Bodybuilding und schiebt 6.000 Kalorien Hühnerbrust und pumpende Eisenmorgen, Mittag und Nacht.

Er praktiziert seine Posen vor Kameras, formt seinen Körper in die Nähe von Perfektion und reißt Steroide, als wären sie Diät -Cokes. Er tuckert Protein-Shakes, während er Pornos ansieht, masturbiert aber nicht-ob das auf Steroid-induzierte Impotenz oder einige nicht nicht stationäre Facetten seiner Sexualität, wir wissen es noch nicht. Er tritt an Amateur -Bodybuilding -Wettbewerben an, aber Richter finden immer eine Muskelgruppe oder eine andere, die er dann mit verzweifelter, einzigartiger Kraft angreift.

Auch wenn wir ihn zum ersten Mal in Elijah Bynums zweitem Feature treffen (der erste war der Timothee Chalamet-Staring Heiße Sommernächte), Killian ist schon ein Mann am Rande. Er ist schüchtern, zurückgezogen, aber anfällig für gewalttätige Anpassungen und steht bereits unter der Aufsicht eines betroffenen Therapeuten (Harriet Sansom Harris). Er hat keine Freunde und seine Kollegen des Lebensmittelgeschäfts (abgesehen von einem netten Mädchen, gespielt von Haley Bennett) und die Kunden schauen durch ihn. Alles, was er hat, alles, was er kontrollieren kann, ist sein Körper. Und selbst das erreicht seine Grenzen, die ihn dunklere und dunklere Wege runterbringen lassen.

In den Majors spielen: Filmstudien zu Besessenheit und Ambitionen sind nichts Neues. Sparen Sie für den Bodybuilding -Winkel, da ist viel drin Magazinträume Das wird Menschen, die alles gesehen haben Schleudertrauma Zu Eisen pumpen, Charakterstudien über Menschen, die sich zu einem einzigartigen Ziel verpflichten, um in Erinnerung zu bleiben, unabhängig von den Kosten in jedem anderen Bereich ihres Lebens.

Bynums Merkmal existiert bequem in diesem Gebiet, aber es ist allumfassender als das: Bodybuilding ist unser Einstiegspunkt, aber durch die Linse sind wir isoliert, Radikalisierung und langsames Abbruch der Seele eines Mannes durch die männlichen Codes, die seine Stützsysteme entfernen. Killians Zimmer ist mit Bodybuilding -Plakaten, anstrengenden Porträts des unmöglichen Körperbaus gemalt, dass es schwierig, wenn nicht zutiefst ungesund ist, zu erkennen. Und doch ist genau das, was er tun wird, selbst wenn Steroide durch seine Leber reißen und ein Leben lang Frustrationen sein Gehirn in eine schlecht angepasste Suppe verwandeln.

Darüber hinaus wird Killians Schwärze frontal angepackt, wenn auch so, dass es sich wie nur ein weiteres Protokoll anfühlt. Je größer (und dank seiner Roids, dank seiner Wälder), desto mehr wird seine Schwärze zur Haftung. Weiße Kunden schauen ihn im Lebensmittelgeschäft an, wütende Auftragnehmer schlugen ihn und nennen ihn einen „Affe“, und die Vorfälle mit der Polizei gehen so gewalttätig, wie Sie sich vorstellen können.

Killian versucht, sich durch all diesen Schmerz zu pumpen, was zu einigen der am stärksten festgelegten Sequenzen des Films führt – darunter eines, in dem er zu einem Wettbewerb rast, und nach einem Schlagen, der verzweifelt zu spielen war, wird Blut immer noch aus seinem Gesicht strömen. So hart sein Leben auch ist, er will gehören. Er möchte geliebt werden und möchte, dass all seine Arbeit belohnt wird. Denn egal wie gut er aussieht, er kann sich einfach nicht lieben. Bynums Ansatz zu diesem Element von Killians Psyche ist interessant, bekommt aber nicht das gleiche Gefühl der Abschluss wie alles andere.

Gott hilft dem Tier in mir: Dieser Golf zwischen Realität und Selbstwahrnehmung beweist einige von etwas davon Magazinträume‚Die effektivsten Elemente, zumal der Rest der Besetzung, alle in relativ kleinen Rollen, treten zurück, um Majors und sein Körper zu sprechen. In den Öffnungsminuten, Der König Der Kameramann Adam Arkapaw stellt uns uns gegen die Bernstein -Bühnenlichter, jeden gebrauchten Muskel und jeden Tropfen Schweiß für unseren Verbrauch vor. Es ist ein absichtlich erotisiertes Bild, das den schwarzen Körper der Majors fetischisiert und uns einlädt, es genau so zu konsumieren, wie er es will. Aber dann finden wir heraus, wie unglücklich Killian damit ist, wie sehr er und die Gesellschaft in großem Umfang untersuchen, und es öffnet Bynum, um seinen Protagonisten auf eine viel zerstörerischere Reise in der etwas weniger erfolgreichen Hälfte des Films zu bringen.

Als Killian eine Enttäuschung nach der anderen erleidet – von einem katastrophalen, überschiffenen Date mit Bennetts Charakter bis hin zu der sexuell verwirrenden Dynamik, die sich zwischen ihm und seinem physischen Idol entwickelt -, wandelt sich der Film plötzlich zu gewalttätigerer. Taxifahrer Territorium, das weitaus interessanter wäre, wenn der Film den Raum hätte, diese Elemente zu erkunden. Die Majors kümmern sich um diese Veränderungen und kalibrieren die gleiche Hingabe, die er für das Gewichtheben nimmt, wie er es tut, um Szenen bei den Gästen zu machen oder diejenigen zu fantasieren, die ihn weniger als das Gefühl gegeben haben. Aber er macht einen Großteil des schweren Hebens des Drehbuchs, zumal der Höhepunkt auf etwas so überflutes wie antiklimaktisch aufbaut.

Das Urteil: Manchmal, Magazinträume Fühlt sich so entsaftet und überfüllt wie sein Protagonist, gepackt bis zu den Kiemen, die Dinge über Bodybuilding, Männlichkeit, Einsamkeit und Schwärze in Amerika zu sagen haben und nicht ganz den Weg haben, mit all diesen Problemen ausreichend ausführlich umzugehen. Trotz all seiner unerbittlichen Grimmigkeit ist es unmöglich, sich von der unglaublichen, titanischen Leistung der Majors zu entfernen-jeder niedergeschlagene Blick, jeder nervöse Grinsen durch blutgetränkte Zähne, jede tollwütige Rinde seiner frustrierten Ausbrüche ist völlig greifen.

Wo zuschauen: Magazinträume Premiere auf dem 2023 Sundance Film Festival. Es gab sein Theaterdebüt am 21. März 2025.