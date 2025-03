(Anmerkung des Herausgebers: Das Folgende enthält Spoiler Durch das Finale der zweiten Staffel von Abfindung„Cold Harbor“.)

Die Windmühlen Ihres Geistes. Nicht jedes große Geheimnis wurde von der beantwortet Abfindung Finale der zweiten Staffel – und das Schicksal vieler Charaktere bleiben in verschiedenen Stufen der Schwebe. Doch der Fokus der Episode auf sein Kerndreieck (oder das Viereck, wenn Sie Adam Scotts zwei Personas als zwei getrennte Personen zählen, die sich richtig anfühlen) hat das Verständnis des Publikums für das, was zum Teufel hier vor sich geht, hier beigetragen. Und dann endete es mit einer visuellen (und emotionalen!) Atemberaubenden endgültigen Sequenz, ein Ausbruch vielleicht zum Scheitern verurteilten Romantik und Rebellion, der als einen Moment in der Zeit eingefroren war.

In das Finale, das jetzt auf Apple TV+streamen, war Marks Arbeit in der Kalthafendatei und seine Relevanz für die Halbwertszeit, die die inhaftierte Gemma (Dichen Lachman) zur Halbwertszeit lebte. Zumindest ist Marks Fokus zu einer Szene, die zutiefst befriedigend zu sehen war, auch nach nur zwei Spielzeiten: Mark Scout, der schließlich direkt mit Mark S. über das Gerät eines Handschills -Video -Rekorders kommuniziert. Regisseur Ben Stiller, Jessica Lee Gagné, und Redakteur Geoffrey Richman, verbindet Scotts beiden Aufführungen in ein tatsächliches Gespräch mit atemberaubender Eleganz und entfernen die künstlichen Fallen, damit sich das Publikum auf das konzentrieren kann, was gesagt wird.

Und es könnte eine der wichtigsten Szenen der Show sein (selbst wenn man bedenkt, was kommen wird). Wir bekommen Outie Mark und entschuldigen uns bei Innie Mark, dass er in den letzten zwei Jahren geschaffen wurde, um „einen Albtraum“ zu leben, und Innie Mark mit nur einem Hauch von süßer Naivität und antwortete, dass „Albtraum das falsche Wort ist. Wir finden Wege, es zum Laufen zu bringen, um es ganz zu fühlen.“ Outie Mark könnte das Gefühl haben, dass die Wiedereingliederung für sie der Weg ist – aber Innie Mark kann diesem Versprechen oder sogar seinem anderen Selbst nicht vertrauen. Nicht mit der Gesamtheit seiner Existenz.

Mark S. hilft jedoch bei der Bemühungen, Gemma zu retten – und jetzt gibt es ein klareres Gefühl dafür, was Gemma retten muss. Was „Cold Harbor“ schließlich zeigt, ist, dass die Zahlen, die von Mark und dem MDR -Team knirscht werden, die „Gemüter“ einer menschlichen Seele darstellen: speziell Gemmas. „Jede Datei, die Sie erfüllt haben, ist ein neues Bewusstsein für sie. Ein neues Innie“, sagt Frau Cobel (Patricia Arquette). ODER, RECHS Sie es anders – jede Datei ist ein neuer Raum auf dem Boden, in dem wir zugesehen haben, wie Gemma die ganze Saison über gefoltert wird.

Die letzte Akte/das letzte Zimmer ist der Cold Harbor Room, und was sich tatsächlich in einem starken Hinweis darauf anfühlt, was der Zweck all dessen ist: Tragen der Kleidung, die sie am Tag ihres Todes trug, wird Gemma zugewiesen, dass sie eine Krippe dekonstruieren sollte – eine Aufgabe, die ihren tiefsten Schmerz darüber abziehen sollte, dass sie nicht in der Lage sind, ein Kind zu erwarten. Doch sie ist durchweg emotionlos. „Die Barriere hält! Sie fühlt nichts!“ Dr. Mauer (Robby Benson) ruft aus.

Die starke Implikation von all dem, die sich gut mit den kühlen Stimmung der Ästhetik und Philosophie des Unternehmens entspricht, ist, dass Lumon es sich zur Verfügung stellt, im Wesentlichen alle intensiven menschlichen Emotionen zu beseitigen – indem sie seine menschlichen Meerschweinchen nicht nur die Abfindungstechnik, sondern alle Arten der mentalen Reprogrammierung perfektionieren.

Hier ist das knifflige Stück: Warum sagt Cobel, dass Gemma sterben wird, sobald Mark Cold Harbor abgeschlossen hat? Wird sie Lumon nicht mehr nützlich sein und damit leicht entsorgt werden (da sie in den Augen der Welt bereits legal tot ist)? Oder würde das der letzte Raum sie im Wesentlichen von allem entlassen, was Gemma Gemma machte? Dateien Sie das unter den Problemen der dritten Staffel in dieser Phase.

An anderer Stelle in den Hallen von Lumon gibt es ein Stück zusätzlicher Einblick, warum genau Lorne (Gwendoline Christie) ihre Zeit damit verbringt, Ziegen zu hüten, und sie dafür segnen, dass sie die Chance nutzt, endlich für dieses kostbare kleine Kind einzustehen. (Applaus auf jeden, der für das Besetzung der Babyziege verantwortlich war. sehr störend zu sehen.)

Außerdem gibt es die vollständige Rebellion gegen Mr. Milchick (Tramell Tillman), als Helly und später Dylan den mittleren Manager fangen, während Mark auf seine Rettungsmission geht. Sogar das Choreografie- und Belästigungsteam engagiert sich (und was für ein Anblick, wie ein ganzes Dangmarschband durch die antiseptischen weißen Hallen geht).

Das heißt, Helly und Dylan tun es nicht versehentlich töten Ein hochrangiger Mitarbeiter von Lumon, der Mark macht, ist also wahrscheinlich schlimmere Konsequenzen, sollte er erwischt werden. Es gibt eine heistähnliche Energie, um zu markieren, in die dunkelsten Gänge des Gebäudes zwischen der „Karte“, dem prekären Plan und dem Tod von Mr. Drummond (Darri Ólafsson). Und es ist in gewisser Weise ein Überfall – er stiehlt seine Lieblingsperson zurück.

Zumindest die Lieblingsbeschäftigung von Scout. Was Mark S. betrifft, endet die Episode damit, dass er mit Helly über die Vergessenheit verfügt, die mit der Flucht neben Gemma mit Helly kommen kann. Cue the Mel Tormé und einen hektischen Sprint durch die blinkenden roten Korridore – ein Versuch, alles zu fliehen, was auch immer kommt, aber auch eine romantische Geste für die Ewigkeit, die atemberaubend ausgeführt wird. Während sie rennen, nehmen sowohl Mark S. als auch Helly einen Schlag, um die Tatsache zu genießen, dass sie zusammen, egal was passiert. Zumindest vorerst.

Und wir bleiben mit den beiden Händen, die in der Zeit gefroren sind, bis die Geschichte wieder aufnimmt. Es wird theoretisch nicht nehmen Abfindung Weitere drei Jahre, um für die inzwischen bestätigte Staffel 3 zurückzukehren, zumindest laut Ben Stiller. Wenn dies der Fall ist, gibt es keinen Mangel an Material zu erkunden – es gibt so viel über Lumon und die Familie Eagan und was das alles bedeutet Das ist an diesem Punkt immer noch unklar. Sogar die einzige große Frage „Cold Harbor“, die angesprochen wurde, ließ immer noch viel ungeklärt.

Aber auf emotionaler Ebene, Abfindung bot viele Katharsis, ohne die harten Realitäten dieser Prämisse zu verraten. Eine Prämisse, die noch faszinierender geworden ist, um zu verstehen, nicht nur das, was es bedeutet, zu arbeiten, sondern was es bedeutet, am Leben zu sein.

Die ersten beiden Jahreszeiten von Abfindung Streamen jetzt auf Apple TV+.