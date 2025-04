Nach 14 Jahren, sieben Spielzeiten, 32 regulären Folgen und zwei Spezialitäten bleibt es beeindruckend, dass Schwarzer Spiegel Findet weiterhin neue Geschichten zu erzählen. Raten der Anthologie -Serie stammen von der romantischen Komödie zum schwärzesten Horror mit Glee, Episoden, die in der Regel von einer technischen Übersicht über die Technologie und ihre Rolle in unserem Leben vereint sind – obwohl der Schöpfer Charlie Brooker nicht immer gezwungen gezwungen war, diesen kurzen zu halten, wie die faszinierendsten Momente der Show häufig enthüllen.

Schwarzer Spiegel hat sich im Laufe der Jahre einige signifikante Veränderungen unterzogen, vor allem nach der zweiten Staffel, als die Show von Netflix übernommen wurde. Zu diesem Zeitpunkt wurden die Budgets etwas größer und die Casts haben eine viel Mehr Amerikaner (obwohl jede Staffel in einigen Folgen immer noch britisches Talent zentriert), da sich auch Brookers Fokus auf eine Weise erweitert, die der Show dazu veranlasste, ihre derzeitige Langlebigkeit zu finden.

Schauen wir uns also die Show (bisher) in vollem Umfang an und bewerten jede Episode für eigene (fünfzehn Millionen) Verdienste. Der Schlüssel zu unserer Ranking -Strategie war die Anerkennung der Qualitäten, die definiert werden Schwarzer Spiegel Als Serie: Die Wendungen und der Terror sowie das Drama und sogar das Lachen, die dazwischen auftreten. Denn während jede Staffel eine Ausbrüche neuer Ideen von Brooker enthält, sind die großartigen Episoden diejenigen, bei denen die Wendung nicht nur den Ton oder die Richtung der Geschichte verändert, sondern uns völlig überdenken, was wir gesehen haben. Das sehr am besten Episoden lassen uns inzwischen überdenken alles – Besonders die Art und Weise, wie unsere eigenen gebrochenen Bildschirme unser Leben verändert haben.

– Liz Shannon Miller

Senior Entertainment Editor

