John Lydon (auch bekannt als Johnny Rotten) hat kürzlich die derzeitige Inkarnation seiner früheren Band The Sex Pistols kritisiert, die heutzutage mit Frontmann Frank Carter auf Tournee touren. Lydons Rants beinhalteten auch die Erwähnungen von Billy Idol, der 2023 mit zwei Sex -Pistolen -Mitgliedern als Sexgenerationsex tourte.

In einem Interview im vergangenen Monat erklärte Lydon die Sexpistolen mit Frank Carter: „Ich habe ihnen das Bild gegeben. Ich war der Frontmann. Ich bin die Stimme, was die ganze Welt zum Singen gebracht hat. Und jetzt gehen Sie aus, wie sie es ein Jahr zuvor mit Billy Idol getan haben. Es ist nur Karaoke.“

Schwere Folge Kürzlich mit Idol eingeholt, und wir haben ihn nach seinen Gedanken zu klassischen Sexpistolen -Mitgliedern Steve Jones, Paul Cook und Glen Matlock mit Frank Carter sowie Lydons Kommentaren zu dieser Angelegenheit gefragt.

„Nun, ich finde es fantastisch, dass Jonesy, Cookie und Glen spielen wollen“, sagte Idol. „Johnny will es nicht tun. Er will (seine Band) öffentliches Bild machen, also verstehe ich das total. Was ist los, wenn sie einen Kerl finden, von dem sie wirklich glauben, dass es diese Songs liefern kann?“

Idol, der sein neues Album veröffentlichen wird Träume darin Am 25. April hatte er einen Vorgeschmack darauf, mit den Pistolen als Teil von Generation Sex aufzutreten, zu dem Jones, Cook und Idols Generation X -Bandkollegen Tony James gehörten. Das heißt, er ist vollkommen cool, da Carter die Pistolen vorrückt.

„Ich denke, es macht mehr Sinn als ich, weil ich schon wirklich Billy Idol bin“, fuhr er fort. „Ich bin besser dran, meine eigene Musik zu machen. Wir haben dieses Killer -Album. Ich werde dort nicht nur renovierte Musik machen. Ich werde ein paar alte Sachen machen, aber wir werden viele neue Sachen auf dieser Tour machen. Für mich bin ich wirklich aufgeregt, was ich tue, und ich bin aufgeregt für ihn, dass sie jemanden gefunden haben, den sie fühlen können, wie sie diese Songs so liefern können, wie sie geliefert werden.“

Der erfahrene Rocker kam zu dem Schluss: „Und natürlich wird John sauer sein. Er ist seit einiger Zeit so. Gleichzeitig ist er in das öffentliche Bild. Das ist wirklich, was er tun will, also denke ich, dass wir alle an einem guten Ort sind, wirklich, wirklich. Was ich mache. „

Fans können Idol, die Sex Pistols oder Lydons Public Image Ltd. in diesem Jahr auf separaten Touren fangen. Idol leitet einen Nordamerika -Lauf mit Joan Jett am 30. April in Phoenix (mit hier erhältlichen Tickets).

Sex Pistols mit Frank Carter kündigte kürzlich eine Herbst -Nordamerika -Tour an, die am 16. September in Dallas (Tickets hier) startet, während Public Image Ltd. von Mai bis Juli auf Tournee in Europa sein wird.

In der Zwischenzeit wurde Billy Idol für die Klasse von Rock & Roll Hall of Fame 2025 nominiert.