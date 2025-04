Die bizarre Verhaftung dieser Woche, in der Jillian Lauren, die Frau des Weezer Bassisten Scott Shriner, beteiligt ist, wird sich anscheinend nicht auf die geplante Leistung der Band bei Coachella auswirken.

Trotz Laurens Verhaftung bestätigten mehrere Quellen Der Hollywood -Reporter Dass die Band am Samstag, den 12. April, in Coachella erscheinen wird. Weezer wurde letzte Woche als Last-Minute-Ergänzung zur Aufstellung des Festivals bekannt gegeben.

Lauren wurde von der Polizei erschossen und wegen versuchten Mordes angeklagt, nachdem sie angeblich während einer Fahndung für drei Personen, die am Dienstag in eine Hochgeschwindigkeitsjagd in Los Angeles beteiligt waren, während einer Fahndung abgefeuert hatte. Als die Beamten einen der Verdächtigen in Los Angeles ‚Eagle Rock Viertel verfolgten, kam Lauren aus ihrem Haus und eröffnete das Feuer, anscheinend auf den Verdächtigen abzielte. Lauren ignorierte jedoch angeblich mehrere Befehle von Offizieren, ihre Waffe fallen zu lassen, und richtete sie auf sie und forderte einen Offizier auf, das Feuer zu öffnen und sie in die Schulter zu schlagen. “ Sie zog sich in ihr Haus zurück und blieb 30 Minuten drinnen, bevor sie sich schließlich der Polizei ergab.

Seitdem wurde sie mit einer Million US -Dollar freigelassen und soll am 30. April vor Gericht zu einer vorläufigen Anhörung erscheinen.

Beyond Coachella hat Weezer eine Reihe weiterer Festivalauftritte in ihrem Kalender, darunter Kilby Block Party in Salt Lake City. Soundside in Bridgeport, CT; und als wir jung in Las Vegas waren.