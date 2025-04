Die Tonhöhe: Es ist 1932 im ländlichen Mississippi, und Twin Brothers Stack and Smoke (Michael B. Jordan) sind mit einer ganzen Reihe von Alkohol und Geld in ihre Heimatstadt zurückgekehrt. Ihr Ziel: ein Juke -Joint zu errichten, in dem die Heiligen und Sünder gleichermaßen essen, trinken und die Nacht wegtanzen können. Unglücklicherweise für Stack, Smoke und die anderen, die zusammenkommen, um den Club Juke geschehen zu lassen, haben die außergewöhnlichen musikalischen Fähigkeiten des jungen Gitarrenspiels Sammie (Miles Caton) übernatürliche Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Die Eröffnungsnacht des Clubs hat möglicherweise ein Vampirproblem.

Aus Nosferatu bis heute: Da er mit dem anerkannten ausbrach Fruitvale StationRyan Cooglers Filme haben über 2,3 US -Dollar verdient Milliarde Dollar an der globalen Abendkasse – aber sein fünfter Film, Sündermarkiert das erste Mal, dass er eine völlig originelle Geschichte geschrieben und inszeniert hat (gegenüber einem etwas, das auf einer bereits bestehenden Geschichte, Comics oder einem besten Picture-Gewinner basiert). Und Junge, ist es eine Menge (manchmal furchterregender) Spaß, als Coogler klassische Vampir -Tropen übernimmt und sie in Spiritualität und Traditionen konzentriert, die Grenzen und Jahrhunderte umfassen.

Die Leute haben fast so lange Filme über Vampire gemacht, wie die Leute Filme gedreht haben, weshalb es bemerkenswert ist, dass Coogler hier einen frischen Winkel auf den Tropen gefunden hat. Es gibt ein bisschen „das gleiche, aber anders“, wenn es um das Kreaturendesign geht (insbesondere die unheimlichen roten Augen machen einen Einfluss), während viele der klassischen Regeln (Knoblauch, Holzpfähle, sie müssen eingeladen werden) beibehalten. Was Coogler hinzufügt, ist ein Gruppenbewusstsein, ein unglaubliches musikalisches Flair und ein Kommentar, dass Vampire saugen könnten (Wortspiel beabsichtigt), aber sie sind vielleicht nicht die schlimmsten Kreaturen, die die Erde wandern.

Verwandte Video

Zwei Michael B. Jordans! Zwei! Michael B. Jordan (der bisher in allen Filmen von Coogler mitgespielt hat oder in allen Filmen von Coogler gekommen ist) bringt viele subtile Details in die doppelten Rollen von Stack und Rauch ein und findet Wege, um die beiden Männer zu differenzieren und gleichzeitig ihre intensive Bindung zu zementieren. Es ist eine wunderbar nuancierte Arbeit von seiner Seite, aber der wahre Star des Films ist der 20-jährige Miles Caton, der hier sein Schauspieldebüt gibt, aber seit seinem Kleinkind Musik spielt und als Teenager mit ihr tourte. Es ist die Erfahrung, die ihn gut vorbereitet hat, um die Rolle von Sammie zu übernehmen, deren Talente als Gitarrist und Sänger

Der Rest des fantastischen Ensembles beinhaltet Hailee Steinfeld und macht verdammt klar, dass sie nicht mehr das kleine Mädchen stammt Wahres Gritder immer luminöse Wunmi Mosaku als die eine Person, die alle davon abhalten könnte, getötet zu werden, und BabylonLi Jun Li als Spitfire eines Ladenbesitzers. Delroy Lindo ist auch eine Freude als ein anderer Musiker, dessen Alkoholismus ihn nicht davon abhält, ihn auf mehreren Instrumenten zu töten. Mehr Delroy Lindo in Dingen, bitte. (Dies ist eine immergrüne Notiz.)

In die hinteren Kulissen beißen: Auf der technischen Seite der Dinge, langjähriger Coogler -Mitarbeiter Ludwig Göransson (Oscar -Gewinner und Folge Komponist des Jahres für seine Arbeit an Oppenheimer) Schritten Sie wirklich, um eine klangliche Landschaft zu schaffen, die sich in den 1930er Jahren authentisch anfühlt … mit Ausnahme der Teile, die nicht zu sein sollen. Blues, Evangelium und irische Volksmusik kommen zusammen, wenn Kulturen zusammenbrechen, und Caton spielt mehrere Tracks mit bemerkenswerter Schale.

Es gibt auch einige außergewöhnliche Bearbeitung, da Michael P. Shawver sowohl scharfe Mayhemen als auch Momente der Gnade liefert, die sowohl den Terror als auch den Charakter im Kopf des Publikums halten. Ein großer Teil des Films widmet sich den Bemühungen von Stack und Smoke, den heißesten Musikveranstaltungsort in der Stadt einzurichten, ein Team zu versammeln, als ob sie einen Überfall planen, und obwohl es sich wie ein bisschen Einrichtung anfühlt, ist alles wichtig, um die emotionalen Einsätze der Geschichte zu liefern.

Das Urteil: Mit SünderCoogler bestätigt, dass er ein echtes Talent zum Erkunden und Neuerfinden von Genres hat und gleichzeitig eine Geschichte erzählt, die sich ganz original anfühlt. Es gibt ein paar Punkte, an denen Charaktere dumme Entscheidungen treffen-ähnlich wie es echte Menschen tun-, aber in Bezug auf die Ausführung ist der Film die Achterbahn, eine Fahrt, die es wert ist, mit ihm zu fahren.

Wo zuschauen: Sünder Stiele in die Kinos am Freitag, den 18. April.

Anhänger:

https://www.youtube.com/watch?v=bkgxhflevuk