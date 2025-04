SZA schloss sich Elmo, Abby Cadabby und Gabrielle in der neuesten Folge von an Sesamstraßein denen der R & B -Star ihren neuen Freunden eine rechtzeitige Lektion über Freundlichkeit und Dankbarkeit beigebracht hat. Sehen Sie sich den Clip unten an.

Bevor Sza in das Lied ausbricht, zeigt er Elmo und Firma ihr Dankbarkeitsglas, das sie als „ein Ort bezeichnete, an dem Sie Wörter oder Bilder von Dingen, für die Sie dankbar sind, aufstellen können.“

„Manchmal, wenn Sie traurig sind oder andere wirklich große Gefühle haben, kann es leicht sein, die Dinge zu vergessen, für die wir dankbar sind“, fuhr sie fort. „Das Glas hilft uns, sich zu erinnern.“

Um ihren Standpunkt zu verstärken, spielte Sza einen Song mit dem Titel „Sei freundlich zu mir, sei freundlich zu dir“, in dem Texte wie „Sei freundlich zu mir, freundlich zu dir zu dir sein“ enthält, wie ich meine Dankbarkeit/ Freundlichkeit die Art und Weise verändern kann, wie du fühlst/ dankbar ist die richtige Einstellung. „

Staffel 55 von Sesamstraße hat auch Gäste wie Noah Kahan und Reneé Rapp vorgestellt, wobei Chris Stapleton im Juli erscheinen soll. Im Moment sind neue Episoden auf HBO und Max erhältlich, aber der Vertrag der Show mit Warner Bros. Discovery wird am Ende dieser Saison ablaufen.

In der Zwischenzeit spielte SZA kürzlich in der Komödie mit Einer von ihnen Tage neben Keke Palmer und bereitet sich auf ihre Co-Headliner „Grand National Tour“ mit Kendrick Lamar vor. Holen Sie sich Ihre Tickets hier.

