Wohl keine Band versteht die potenziellen Auswirkungen, die spät in der Nacht besser gehalten wurde als zukünftige Inseln, die nach einer Ausbruchsleistung buchstäblich zu Stars wurden Late Nacht mit David Letterman 2014. „Der Rekord kam einige Wochen später und danach heraus LettermanFast alle Festivals, die uns ursprünglich abgelehnt hatten, haben wir eine Menge Angebote, die zurückkommen “ Folge. „Es war wie: ‚Entschuldigung, wir haben einen Fehler gemacht, wir wollen dich jetzt buchen.‘ Das war die größte Verschiebung: Leute, die uns nicht wollten, wollten uns plötzlich. „

„Die Leute bringen diese Leistung immer noch auf“, bestätigt Frontmann Samuel T. Herring. „So viele Menschen haben unsere Musik auf diese Weise entdeckt.“

Indie-Rock-Grundnahrungsmittel Sharon Van Etten hatte nach ihrem ersten Fernsehauftritt eine ähnliche Erfahrung Fallon 2012. „Ich war, gelinde gesagt, so nervös“, teilt sie mit. „Die Show bietet die Möglichkeit, eine breitere zu erreichen und es zu wagen, ein Mainstream -Publikum.

Aber außerhalb einiger später Nachtschlitze sinken musikalische Leistungen. Selbst wenn sie noch in der Luft waren, lieferten Shows von James Corden oder Craig Ferguson nicht so viele musikalische Handlungen wie Programme wie wie Fallon oder Kimmelaber zumindest begrüßten sie Gastkünstler. Cordens Slot ist scheinbar für immer verschwunden, und Ferguson’s wird derzeit von Taylor Tomlinson gefüllt, dessen Spielshow-Stil style Nach Mitternacht Es gibt keine traditionellen Musiksets. Bald wird das Programm von Tomlinson auch seinen Lauf beenden, ohne dass ein Wort auf einem Ersatz ist.

Für den Autor- und Musikstudienwissenschaftler Alyxandra Vesey kann der Rückgang auf Veränderungen in der Art und Weise, wie wir Medien konsumieren, zurückgeführt werden. „Die Leute sehen nicht mehr regelmäßig Fernsehen von Late Night Broadcast Network, insbesondere junge Leute, die höchstwahrscheinlich Live -Momente nach der Tatsache in den sozialen Medien sehen und teilen“, bemerkt sie. „Zum Beispiel doechiis jüngste Leistung auf Colbert Ich habe viel Online -Traktion. Ihre Leistung hatte ein auffälliges Produktionsdesign, das es dazu beitrug, viral zu werden. Es sah auch aus wie ein Musikvideo oder eine Aufführung des „großen Moments“ Samstagabend livedie Grammys oder die VMAs (zurück, wenn ein ‚VMA -Moment‘ etwas bedeutete). „

Vesey ist der Ansicht, dass Künstler selbst immer noch Möglichkeiten schaffen können, in erster Linie, indem sie kreative Produktionsentscheidungen einnehmen, anstatt zu vertrauen, dass sich spätabendliche Programme eigene in die eigene Kraft haben. „Einige der aktuellen Ernte von Popstars – Doechii, Billie Eilish, Lil Nas X, Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter und Chappell Roan – haben Wege gefunden, um im späten Abend Fernsehen große Ausbruchsmomente zu schaffen“, erklärt sie. „Aber das Gespräch startet normalerweise am Morgen danach und nicht unmittelbar nach dem Ausstrahlung. Popstars spielten früher für zwei Publikum: das Live -Studio -Publikum und die Fernsehzuschauer. Jetzt spielen sie Hunderte, wenn nicht Tausende, von fragmentiertem Publikum. Die Spätnacht -Varieté -Show ist ein Relikt einer Monokultur, längst verschwunden.“

Max Weinberg stimmt zu und teilt ein Gespräch mit Rick Ludwin, der beaufsichtigt wurde Die Tonight Show mit Jay LenoAnwesend Spät Nacht mit Conan O’BrienUnd Samstagabend live Während seiner Amtszeit bei NBC. „1994 fragte ich ihn: ‚Warum gibt es keine Varietés im Fernsehen?'“, Erinnert sich Weinberg. „Er sagte, ‚on Ed Sullivan Auf CBS hätten Sie den Tumbling Act, den Plattenspinning, einen Opernsänger und Rockbands. Jetzt gibt es einen Kanal für jeden dieser Akte: Sie haben den Platten-Wirbeln-Kanal, den Animal Trick Channel, den Opernkanal. Es besteht keine Notwendigkeit für eine Varieté -Show. ‚“

Um das Argument vorzubringen, weist Vesey auf das hin, was in den Talkshows von Tagszeiten passiert. Kelly Clarkson und Jennifer Hudson haben gesunde Bewertungen mit einem musikzentrierten Format gezogen. Aber sie sind Inselwelten; Ihre Fans bitten nicht nach aufstrebenden Darstellern. „Clarkson und Hudson müssen sich keine Sorgen machen, neue Talente zu brechen, weil ihre Fans sehen wollen ihnen„Vesey sagt.

An anderer Stelle werden die Experimente fortgesetzt. John Mulaney setzt das Format mit seinen eigenen Drehungen mit Jeder lebteine wöchentliche Show, die er auf Netflix moderiert. Obwohl es sich um eine separate Einheit aus den Netzwerktraditionen handelt, scheint die Show die Sorte- und Talkshow-Formate der alten Schule absichtlich zu kanalisieren und musikalische Gäste wie Kim Gordon, Kim Deal und Cypress Hill willkommen zu heißen. Wie bei allen Netflix -Projekten ist es jedoch wahrscheinlich am besten, Ihren Optimismus zu mildern, bis er für die dritte Staffel abgeholt wird.

Und so fragt das Publikum weiterhin und eine geliebte Tradition verblasst. Nun, was, vielleicht, und es gibt kein einfaches Comeback. Unsere Gesellschaft hat sich in den letzten 15 Jahren so sehr verändert – was ist auch, wenn sich dies auch ändert? Aber diejenigen, die die Kunstform lieben, können sich einig sein, dass etwas Wichtiges verloren geht.

„Ich glaube nicht Die Late Show mit Stephen Colbert. „Ich denke, das musikalische Element des amerikanischen Late -Night -Fernsehens ist eine zutiefst wichtige Dimension der Erfahrung. Der Inhalt und die Lieferung der Witze und die Interviews sind zweifellos zentral, aber Musik ist oft das Fahrzeug, mit dem dieser Inhalt im Bereich der Seele geliefert und verdaut werden kann.“

„Late Night ist etwas Besonderes aufgrund der Live -Natur des Fernsehens“, bestätigt Van Etten. „Die Künstler werden Teil der Besetzung und der Besatzung; Sie sind ein Mitglied, das die Show hilft. Es gibt so viele bewegliche Teile, Abteilungen und Hürden, durch die man springen kann. Es entfaltet sich alles so schnell. Es ist buchstäblich magisch, ein schnelles Flicker zu sein.“

Und es fühlt sich wie echte Magie an und ist Zeuge eines Tat mit ihrem Durchbruch in Echtzeit. (Fragen Sie einfach zukünftige Inseln.) Es geht nur um die Potenzial; Ein winziges Studio, das von ein paar hundert Gästen bevölkert wird, könnte nur der Anfang sein. Diese Leistung könnte millionenfach geteilt werden oder die Herzen von Menschen zu Hause erfassen, um eine schwellende Fangemeinde zu ernähren. Es ist der Kontrast einer intimen, aber unglaublich hohen Einstellung, in der Musiker die Möglichkeit haben, sich mit Zuschauern zu verbinden, die ihre Musik sonst nie hören könnten.

„Jedes Mal, wenn wir unweigerlich touren, treffen wir jemanden, der sagt, dass er wegen dieser Aufführung von uns erfahren hat“, sagt William von Future Islands. „Weißt du, es ist über 10 Jahre später. Es war ein magischer Stabentum für uns.“

Wenn sich das rote Licht auf die Bühne verwandelt, besteht immer noch die Chance, dass etwas Magisches passiert – und für viele Künstler ist es eine Chance, für die es sich zu kämpfen lohnt.