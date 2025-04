Zu diesem Zeitpunkt in der Lebensdauer der Netflix -Anthologie -Serie Schwarzer Spiegelalles fühlt sich verbunden an. Das ist nie wahrer als in Staffel 7: Die Rückkehr der Show bietet nicht nur die erste direkte Fortsetzung einer früheren Folge-die Emmy-Preisträgerin von 2017 „USS Callister“-und gibt es noch offensichtlichere Verbindungen zwischen Staffel 7 und der Vergangenheit, was es fast wie eine volle Staffel von Fortsetzungen anfühlt.

Es geht über niedliche In-Jokes wie „Common People“ -Sschullehrer über die künstlichen Bienen aus der dritten Staffel „Hated in the Nation“ und „Hotel Reverie“ von „Howated in the Nation“ und „Hotel Reverie“ von JUNIPERO Drive. „Bête Noire“ ruft die Paranoia von „White Bear“ und „Shut Up and Dance“ an, während „Playthings“ Schlüsselfiguren in der interaktiven Erzählung zurückbringt BandersnatchGanz zu schweigen von der Videospielfirma Tuckersoft. Und „Eulogie“ fühlt sich wie ein Mischung aus der ersten Staffel „The G gesamte Geschichte von You“ und Staffel 2 „BE A BAY BACK“ an.

Vertraut bedeutet nicht immer schlecht, obwohl es für eine Show, in der sich Kreativität wie ein wesentlicher Bestandteil der Attraktivität anfühlt, ein Problem ist. Vor allem, weil wann Schwarzer Spiegel beginnt sich zu fühlen zu Vorhersehbar, kann es selbst die vielversprechendste Handlung nach unten ziehen. „Common People“, die Eröffnungsfolge der Staffel, fühlt sich wie typisch an Schwarzer Spiegelaber auf die schlimmste Weise. Chris O’Dowd und Rashida Jones (die zuvor die Folge der dritten Staffel „Nosedive“) als Mike und Amanda mitgeschrieben haben, deren schöne Lebensdauer der niedrigeren Mittelklasse nach dem Stirten von Amanda auf dem neuesten Stand kommt, rettet nur durch eine wundersame neue Gehirnverletzungsbehandlung namens Rivermind.

Die gute Nachricht ist, dass die Rivermind -Operation kostenlos ist! Die schlechte Nachricht ist, dass es sich um einen Abonnementmodellplan handelt. Stellen Sie sich jede Beschwerde vor, die Sie jemals über Ihre Netflix -Rechnung erhöhen, die den Preis erhöht, während der Service in der Qualität nur schlechter wird, außer dass es um es geht Ihr tatsächliches Gehirn. In Kürze wird Amanda die Chance angeboten, auf Rivermind Plus zu aktualisieren. Für nur zusätzliche 500 Dollar im Monat!

Die Prävalenz von abonnementbasierten Diensten fühlt sich für eine natürliche Passform an Schwarzer Spiegel zu satirisieren, insbesondere angesichts der Manipulation dieser Dienste dazu, für immer höhere Optionen zu bezahlen, als sie sich vielleicht leisten können. Obwohl die Metapher hier nicht besonders subtil ist, ist das Problem das gründlich böse Die Art und Weise, wie die Show es untersucht: „Common People“ ist im Wesentlichen eine Episode, in der zwei nette Leute von Kräften außerhalb ihrer Kontrolle brüllig werden, auf eine Weise, die nicht wirklich viel über die Welt aussagt, abgesehen von der Tatsache, dass sie scheiße ist.

Wenn a Schwarzer Spiegel funktioniert nicht, es ist in Gefahr, manchmal in Selbstparodie zu schlüpfen, und „gewöhnliche Menschen“ sind die offensichtlichste Version davon, also übertrieben in seiner Ausführung, dass es als Parodie-Show-in-a-Show besser funktionieren würde, die von Charakteren beobachtet wird Die Jungs oder Nur Morde im Gebäude. Es ist nicht die längste Episode der Staffel, aber Herr fühlt es sich länger an?

Glücklicherweise verbessert sich nach „Common People“ die Qualität der Saison definitiv. Wie üblich zeigt die Staffel zwei Episoden mit britischen Schauspielern: „Bête Noire“ zeigt eine junge Besetzung und eine innovative Sicht auf den Mandela-Effekt gegenüber der Quantenmechanik, während „Playthings“ Peter Capaldi in einer langen grauen Perücke einbringt, wie er den Cops erklärt, wie ein Videospiel von 1994 in seinem Leben über sein Leben übergreift, mit erschreckendem Ramifikationen.

In der Zwischenzeit bietet „Hotel Reverie“ Issa Rae als einen modernen Schauspieler, der die Chance geboten hat, in einem Remake eines alten Hollywood-Films mit einer immersiven digitalen Simulation zu spielen, bei der ihre Co-Stars die ursprüngliche Cast aus den 1940er Jahren sind.

Unter der Regie von Haolu Wang und auch mit Awkwafina und Harriet Walter ist „Hotel Reverie“ die zweitlängste Folge der Saison mit 77 Minuten, auf eine Weise, die sich zumindest ein wenig übermäßig gepolstert anfühlt. Es gibt jedoch viel zu genießen, besonders wenn es um Rae und Corrins Performances und die Liebe zum Detail geht, wenn es darum geht, die Nuancen des alten Hollywood -Filmemachens nachzubauen. (Ich wünschte, sie hätten mehr mit Seitenverhältnissen experimentiert, aber ich habe zugegebenermaßen eine persönliche Vorliebe für solche Dinge.)