Trotz einer Arbeit der Arbeit mit engagierten Darstellern wie Jared Leto, Christian Bale und Austin Butler schaut der notorisch geforderte Regisseur Darren Aronofsky offenbar nicht freundlich auf diejenigen, die sich für die volle Methode entscheiden.

„ICH hassen Method -Schauspieler “, sagte er auf der Bühne in einer Meisterklasse in Paris an diesem Wochenende, die von French Cinematheque organisiert wurde (via Vielfalt). Der Filmemacher erzählte den Teilnehmern, dass die Entscheidung, während eines Drehprozesses niemals den Charakter zu brechen, „nur etwas zu verbergen ist, anstatt die Arbeit zu erledigen und professionell zu sein“. Während des Chats über sein bevorstehendes Projekt mit dem Titel “ Erwischte DiebstahlEr verglich auf dem Bildschirm mit dem Training als Athlet.

„Es ist ein Sport, ein Spiel – nur ein großartiger Basketballspieler, man muss nicht die ganze Zeit dribbeln“, erklärte er. „So funktioniert es nicht. Sie machen Ihre Hausaufgaben und machen sich bereit. Es ist nur eine falsche Realität zwischen Aktion und Schnitt.“

Verwandte Video

Zusätzlich zu Erwischte DiebstahlEin Film, den er von Butler als „verankert“ bezeichnete, wurde zuvor berichtet, dass der preisgekrönte Regisseur ein Biopic mit A24 auf Elon Musk entwickelte. In der Zwischenzeit verglich er Erwischte Diebstahl zu seinem Oscar-ausgezeichneten Schwarzer Schwanund gleichzeitig zu zeigen, wie die Dunkelheit, die seine Filme oft charakterisiert, mit dem globalen Klima verbunden ist.

„Trump ist die berühmteste Person der Welt, daher muss ich noch härter arbeiten, um ein Optimist zu sein“, teilte er mit. „Mit all den Herausforderungen, denen wir uns stellen, versuche ich, über all die Dinge nachzudenken, die uns verbinden können – und was ich jetzt mit meiner Arbeit zu tun versuche.“