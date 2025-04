In der kommenden TV -Show MordbotDer von Alexander Skarsgård gespielte Titelsicherheitsbot hat es gerade geschafft, seine Programme zu hacken und ihn von den Befehlen der Menschheit zu befreien. Und, wie im ersten Trailer zu dem neuen Apple TV+ „Sci-Fi-Thriller/Comedy“ (so beschreibt die Pressemitteilung) zu sehen ist, möchte Mord Murderbot mit seiner neu entdeckten Freiheit tun, ist… Binge-Inhalt.

Die offizielle Zusammenfassung der Serie führt den selbst benannten Charakter von Murderbot als „ein selbsthackendes Sicherheitskonstrukt vor, das von menschlichen Emotionen entsetzt ist und dennoch von seinen verletzlichen Kunden angezogen wurde. Murdenbot muss ihren freien Willen verbergen und einen gefährlichen Auftrag abschließen, wenn alles, was wirklich will, in Ruhe gelassen werden, um futuristische SOAP-Operas zu beobachten, und erfreuen Sie sich heraus, dass es sich im Universum befindet.“

Mordbot basiert auf der preisgekrönten Romanreihe von Martha Wells, adaptiert von Chris und Paul Weitz. Die Weitz -Brüder haben seit der Regie von 1999 eine vielseitige Karriere Amerikanischer Kuchenwechseln aus dem Bereich der krass Teen Sex Comedy in die nuanciertere Über einen Jungen (was ihnen eine Oscar -Nominierung für das angepasste Drehbuch einbrachte). Seitdem haben sie zusammengearbeitet und getrennt mit Chris ‚Credits einschließlich der Regie zusammengearbeitet Die Twilight -Saga: Neumond und Co-Schreiben Rogue One: Eine Star Wars -Geschichte Und Der Schöpfer.

Neben Skarsgård die Mordbot Die Besetzung umfasst David Dastmalchian, Noma Dumezweni, Sabrina Wu, Tattiawna Jones, Akshay Khanna und Tamara Podemski als Team von Wissenschaftlern Mordbot werden zusammen mit John Cho, Clark Gregg, Dewanda Wise und Jack McBray als Actors bei Mordes Favorit Show, zugewiesen, und Jack McBrayer als Actors in Mordbots Favorit Show,. Der Aufstieg und Fall des Sanctuary Moon.

Die ersten beiden Folgen von Mordbot Premiere am 16. Mai 2025 auf Apple TV+mit neuen Folgen Freitags veröffentlicht. Schauen Sie sich den Anhänger unten an. Skarsgårds jüngster Fernsehauftritt war ein unerwarteter Cameo in der letzten Staffel von Was wir im Schatten tun – Lesen Sie hier mehr darüber.

https://www.youtube.com/watch?v=veiodeoiqes