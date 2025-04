Metallica hat einen Trailer vorgestellt und Sneak-Preview-Vorführungen eines neuen fansorientierten Dokumentarfilms angekündigt. Metallica rettete mein Leben.

Der Jonas Åkerlund-inszenierte Film wird in den Kinos in jeder Stadt (außer Columbus, Ohio) entlang der kommenden nordamerikanischen Tour von Metallica gezeigt. Tickets sind auf zwei pro Person begrenzt und über diesen Ort erhältlich. Bei einem Ausverkauf können zusätzliche Vorführungen hinzugefügt werden, und eine weit verbreitete Veröffentlichung des vollständigen Dokumentarfilms wird später in diesem Jahr erwartet.

Die Band erklärte die Band auf ihrer Website: „Wie einige von Ihnen vielleicht wissen, haben wir in den letzten Jahren hinter den Kulissen an einem neuen Film gearbeitet, der später in diesem Jahr veröffentlicht wird, um euch zu sehen!

Die Mitglieder von Metallica wurden für den Dokumentarfilm befragt, wie im Trailer zu sehen, zusammen mit „eine Scheiße von Metallica -Fans“ aus der ganzen Welt, die sich über ihre persönlichen Erfahrung und Reise mit der Musik der Band öffnen.

Der Filmemacher und Metalhead Jonas Åkerlund ist ein langjähriger Kollege der Band, der an Musikvideos für „Turn the Page“, „Whiskey in the Jar“ und „Manunkind“ gearbeitet hat. Als ehemaliger Schlagzeuger für schwedische Black Metal Legends Bathory, sind Åkerlunds weitere wichtige Regie -Credits das Black Metal Biopic, das Herren des Chaosplus unzählige Musikvideos für große Rock- und Metal -Künstler wie Queens of the Stone Age, Ozzy Osbourne, Rammstein und mehr.

Fans, die planen, an den kommenden Konzerten von Metallica teilzunehmen, haben jetzt vor dem Auftritt in jeder Stadt ein paar Dinge zu tun, da die Band auch bekannt gab, dass sie mit dem American Red Cross zusammenarbeiten wird, um Blutfahrten entlang der US -amerikanischen Stopps auf der Tour zu veranstalten. Die Wanderung wird am 19. April in Syracuse, New York, beginnen, mit Daten, die bis Ende Juni verlaufen. Holen Sie sich hier Tickets.

