Dieser Artikel wurde ursprünglich im Jahr 2020 veröffentlicht. Er wurde 2025 zur Feier des 35 -jährigen Jubiläums der Show erneut veröffentlicht.

Vom Doppel -R -Diner bis zum Roadhouse und einer Augenhöhle, die verschiedenen Orte von Twin Peaks Bieten Sie den Zuschauern etwas Denkloses an. Twin Peaks Insgesamt strahlt eine ätherische Luft aus; Es gibt etwas tieferes an den Kuchen und den verdammten Kaffee. Viel von Twin Peaks‚Intrige eignet sich für die Mystik dieser Einstellungen und die surrealen, provokativen Stimmung, die sie präsentieren. Aber es gibt einen Ort, der sich innerhalb versteckt Twin Peaks dass kein Sterblicher einfach eintreten kann. Ein Reich, der dem spirituell geneigten oder jenen bezeichnet wird, die reine Dunkelheit suchen: die Black Lodge.

Im Design besteht die Black Lodge aus zahlreichen Fluren und Räumen mit spärlichen Möbeln, wobei ihre Farben eine statische Spannung hervorrufen. Diese Gänge führen immer wieder und locken die unglücklichen Insassen tiefer in einen kosmischen Strudel des Wahnsinns. In Twin Peaks Lore, die Black Lodge soll ein Ort des Bösen sein. Die Lodge reflektiert die Dunkelheit auf sie; Es nimmt abstrakte Rätsel und präsentiert es durch Lied, Tanz und codierte Sprache. Es gibt so wenig Reim oder Grund, wie die Black Lodge existiert oder warum ihre Bewohner so handeln, wie sie es tun.

Für so viel wie Twin Peaks selbst ist in den 30 Jahren seit ihrem Debüt ein Popkultur-Eckpfeiler geworden. Die Black Lodge hat sich genauso stark auf kosmische Horror auswirkt.

Wenn wir neigen, an kosmischen Horror zu denken, verbinden unsere Gedanken sofort den Begriff mit der Arbeit von HP Lovecraft – gigantische Götter mit Tentakeln. Wir denken auch an Wahnsinn, an Wissen jenseits des sterblichen Verständnisses. Und obwohl es an Tentakeln fehlt, ist die Black Lodge die Art von Reich, die Gefühle von Lovecrafts Arbeit hervorruft. Die Lodge präsentiert einen Grauen, der sowohl großartig als auch intim ist; Es reicht so hoch wie der Kosmos in Bezug auf seine spirituelle Intrigen, aber es will auch die Köpfe derer erfassen, die seine Korridore durchstreifen. Mit anderen Worten, es ist eine „dunkle Welt“, die nur als Teil des Universums existiert und gleichzeitig diejenigen verzieht und quälen, die es bewohnen.

Es ist sowohl diese reflektierende Qualität als auch die dunkle Weltkomponente, die seitdem verschiedene Werke des Popkultur-Horrors beeinflusst hat. Suchen Sie nicht weiter als 2018 Das eindringliche Hill House und insbesondere das des roten Raums. In der Show existiert der rote Raum als Taschenraum außerhalb dieser Realität; Abhängig von der Person, die in diesen Raum eintritt, schafft dies eine Welt, die für ihre Gedanken und Gefühle einzigartig ist.

Ähnlich wie Agent Cooper die Dunkelheit der Black Lodge, der Crain -Familie von, navigieren muss Hill House Muss durch ihre eigene Dunkelungsmarke arbeiten, um Licht im roten Raum zu finden. Obwohl der rote Raum nicht so viel böse wie die Schwarzen Lodge umarmt, ziehen beide eine kosmische, unbekannte Kraft. Es gibt kein klares Verständnis dafür, warum der rote Raum existiert – es tut es einfach.

Ein weiteres Beispiel für den Einfluss der Lodge auf Horror ist die ikonische Stiller Hügel Videospiel -Franchise – speziell der zweite Eintrag. Während das erste Spiel einen übernatürlichen Dreh in der Transformation der Stadt umfasste, Silent Hill 2 beschlossen, einen intimeren, psychologischen Ansatz zu verfolgen. Als der Spieler den Weg durch die Geschichte macht, kommt eine schreckliche Offenbarung auf sie; Die faule, erosive Umgebung um sie herum und die dämonischen Feinde, die sie schaden, sind alle ein Ergebnis des Geistes des Protagonisten.

Der Protagonist des Spiels, James, hat eine große Tragödie erlitten; Wegen seiner gemischten Gefühle von Verletzungen und Schuldgefühlen, als er in die verlassene Stadt ankommt, verzerrt es sich um seine Gefühle. In der ersten Lore der etablierten Überlieferung loslassen Stiller HügelDer zweite Eintrag bietet ein größeres Gefühl des chillenden Geheimnisses darüber, wie alle Ereignisse, die sich abspielen, möglich sind.

Es ist, als hätte James einen Weg in einen persönlichen Albtraum eingetreten. Die Stadt nutzt ihre kosmische Macht, um James mit dem auszusetzen, was er in der Vergangenheit getan hat – um seine Dämonen buchstäblich zu konfrontieren. Wir sehen so etwas, wie Agent Cooper mit seinem bösen Doppelgänger oder in der kühlen Person der Laura Palmer, die in der Black Lodge lebt, die Wege durchquert.

Die schwarze Lodge, die ein Bereich der reinen Dunkelheit darstellt, war schon immer ein faszinierender Aspekt. Während der gesamten Popkultur haben die Schöpfer mit hellen und dunklen Welten herumgespielt – Bereiche der Freude und Korruption. In diesem Sinne gibt es zwar nicht so „kosmisch“ wie die Black Lodge, aber es gibt interessante Parallelen des Horrors bei der Arbeit in Jordan Peele’s Uns.

Im zweiten Film des Regisseurs entdecken das Publikum, dass es eine Welt gibt, die unter unserer täglichen Humanität existiert, eine Schattenwelt, in der Duplikate von uns selbst Überreste unseres persönlichen Lebens spielen. Die Welt der gebundenen ähnelt der reflektierenden Natur der Menschheit ähnlich der der Black Lodge – es gibt zwei Seiten von uns. Obwohl Peeles Geschichte eine fantastische Erzählung ist, die realistische Komponenten kombiniert, wirkt seine Essenz als unheimlich, surreal und übernatürlich.

Wie die vielen Fragen, die die Black Lodge aufrüttet, präsentieren auch die Anbindungen ihre eigenen philosophischen Fragen. Wohingegen Uns bittet den Betrachter, Identität und Handlungen in unserer Gesellschaft zu berücksichtigen, Twin Peaks Nutzt die Black Lodge, um die Existenz innerhalb der Gesellschaft zu untersuchen, sowie das größere Gefühl der Dinge. Auch wenn es sich seiner Marke des Horrors auf eine für das Genre typische Weise nähert, ist es typischer Uns Verwendet seine philosophischen Konzepte, um eine Form der Spannung zu betonen, genau wie die Lodge.

Zusätzlich zu ihrem eindringlichen Existentialismus ist die Black Lodge eine ziemlich schicke, wenn nicht nicht nervige und aussahme. Zusammen mit den Immobilien, die sich von der Lodge inspirieren lassen, gibt es auch diejenigen, die ihre ästhetischen Entscheidungen huldigten. Der Persona Game -Franchise enthält einen surrealen Bereich, das die Grenze zwischen mental und kosmisch verwischt. insbesondere die jüngsten Persona 5 beinhaltet einen haftähnlichen Raum, der die vielen atmosphärischen Eigenschaften der Black Lodge umfasst.

Wenn es jedoch um mehr Nicken auf der Nase geht, ist der Anime jedoch der Anime Seelenfresser beinhaltet einen einzigartigen mentalen Raum, der mit roten Vorhängen und einem rot-schwarzen Bodenverkleidungsdesign verziert ist (siehe, wohin das führt). Das Design der Black Lodge soll stören – ihre surreale „Einfachheit“ legt ein bizarres Erscheinungsbild her. Die Black Lodge soll das Individuum in die Dunkelheit führen, bevor sie sie in die Dunkelheit schlucken.

Eine großartige Arbeit des Horrors wird einen Weg finden, sich mit dem Individuum zu verbinden und ihnen etwas Persönliches zu treffen (ob es etwas ist, mit dem sie sich in der Gesellschaft oder in sich selbst beziehen). Die Black Lodge sorgt nicht nur für einen faszinierenden Bereich der Dunkelheit und visuellen Schüttelfrosts, sondern auch ein Raum, der Unbehagen in Form der philosophischen Grandiosität aufregt.

Wir neigen dazu, zu fürchten, was wir nicht verstehen – ein Gefühl, das sich durch viele Geschichten des Horrors gearbeitet hat. Pocket -Universen und dunkle Welten gibt es schon seit Jahren, aber was die Black Lodge für kosmischen Horror getan hat, ist anders als jeder andere. Wir haben gesehen, wie Immobilien immer wieder die Werke von Lovecraft würzen, aber nur wenige fordern uns heraus, wie die der Lodge zu denken. Wir haben eine Geschichte, die Tentakelkreaturen und andere Horror Tropen in unsere Gesichter werfen. Aber dann werden wir eine Geschichte wie bekommen wie Stiller HügelAnwesend Unsoder Das eindringliche Hill House Das zeigt uns etwas jenseits unseres Verständnisses, und wir befinden uns nervig.

Dies ist das Erbe der Black Lodge. In seiner Welt des Bösen werden Sie keine Bedeutung finden. Sie werden die Teile von Ihnen entdecken, die Sie nie aufdecken wollten. Sie werden immer wieder die Hallen durchstreifen und nach einem Ausweg suchen, nur um festzustellen, dass es keine Hoffnung gibt. Die Lodge ist die Heimat der Grausamkeit und des Wahnsinns der Existenz. Unter dem Kanon bis zum kosmischen Horror repräsentiert die Black Lodge einen Ort des unendlichen Geheimnisses und der Dunkelheit.