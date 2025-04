Dank Beute Regisseur Dan Trachtenberg, es ist eine großartige Zeit, um ein Fan der Raubtier Filme. Nachdem Spatchesberg das Franchise mit seiner Direkt-zu-Hulu-Funktion von 2022 in Hulu neu belebt hat, hat er zwei neue Projekte in Arbeit: diesen Herbst Predator: BadlandsEine zukünftig gesetzte Geschichte eines Raubtiers, der sich mit Elle Fanning auf einem außerirdischen Planeten und dem neu bestätigten Ort zusammengetan hat Raubtier: Mörder der Mörderein animierter Anthologiefilm, der diesen Juni in Hulu ankommt.

Die Existenz von Mörder der Mörder war bis jetzt ein schlecht geklopftes Geheimnis (es ist schwer zu sagen Der Hollywood -Reporter). Aber das macht den Film nicht weniger aufregend. Hier ist die offizielle Beschreibung mit freundlicher Genehmigung der Studios 20th Century:

Die Anthologiegeschichte folgt drei der heftigen Krieger in der Geschichte der Menschheit: Ein Wikinger -Raider, der ihren kleinen Sohn auf einer blutigen Suche nach Rache führt, ein Ninja im feudalen Japan, der sich gegen seinen Samurai -Bruder in einem brutalen Kampf um Nachfolge und einem Pilot aus dem Zweiten Weltkrieg, der zum Himmel nimmt, um eine andere Gefahr der Ursache für die Allgemeine zu untersuchen. Aber während all diese Krieger selbst Mörder sind, sind sie nur für ihren neuen Gegner nachjagen – den ultimativen Mörder der Mörder.

Das Konzept fährt fort Beutein der Amber Middunder als jung Raubtier. In seiner Rezension, Folge„Clint Worthington nannte es“ einen der aufregendsten Science-Fiction-Thriller des jüngsten Vintage „, zum Teil, weil es“ die Art von tonalem und Umweltversagen ist, dass diese Art von Franchise versuchen sollte, das Raubtier in sich selbst geschlossenen, variierten Kontexten zu packen, die Kontexte zu testen, gegen alle Arten von selbstgeführten Szenarien zu testen. „

Verwandte Video

Mörder der Mörder Versprechen, diesen Trend fortzusetzen. Unter der Regie von Trackerberg und Co-Regisseur von Josh Wassung im dritten Stock wird der Film am 6. Juni exklusiv auf Hulu Premiere haben. Schauen Sie sich den ersten Trailer und Poster unten sowie in unserem Ranking von jedem an Raubtier Film bis heute.

https://www.youtube.com/watch?v=ewzpkrnosym