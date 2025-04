John Oliver und Seth Meyers haben ihre monatliche Residenz im New Yorker Beacon Theatre bis Dezember 2025 verlängert.

Die neuen Daten sind für den 27. Juli, den 21. September, den 26. Oktober, den 23. November und den 14. Dezember festgelegt. Siehe ihren vollständigen Zeitplan unten.

Holen Sie sich John Oliver und Seth Meyers Tickets hier

Ein Live-Nation-Vorverkauf für Oliver und Meyers ’neu angekündigte Daten beginnen am Donnerstag, den 10. April (verwenden Sie Code TANZEN) um 10:00 Uhr Ortszeit. Der General On-Sale wird am Freitag, den 11. April-auch um 10:00 Uhr Ortszeit-über Ticketmaster folgen.

Vor den neuen Shows sollen Oliver und Meyers am 27. April und 18. Mai im Beacon Theatre auftreten. Tickets für diese Daten sind derzeit hier verfügbar.

John Oliver und Seth Meyers 2025 Tourdaten:

04/27 – New York, NY @ Beacon Theatre

05/18 – New York, NY @ Beacon Theatre

07/27 – New York, NY @ Beacon Theatre

09.09.21 – New York, NY @ Beacon Theatre

10/26 – New York, NY @ Beacon Theatre

11/23 – New York, NY @ Beacon Theatre

12/14 – New York, NY @ Beacon Theatre