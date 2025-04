Sound Mind Live hat die 2025 -Ausgabe ihres Musikfestivals für psychische Gesundheit angekündigt – und die Veranstaltung erhält ein großes Upgrade. Zuvor findet ein Straßenfest in Brooklyn statt und findet am 18. Mai im wunderschön revitalisierten Veranstaltungsort Brooklyn Paramount der Stadt statt. Amerikanische Autoren, Børns und Milck werden mit dem Comedian Jordan Carlos als Gastgeber auftreten.

Tickets sind jetzt zum Verkauf angeboten, wobei der GA für 35 US -Dollar und VIP (einschließlich eines privaten Konzertbezirks, zwei Getränke und Sound Mind Live Merch und Geschenktüte) 135 US -Dollar umfasst. Sie können jetzt Ihre Tickets schnappen – oder Sie können eintreten, um ein Paar VIP -Pässe zu gewinnen, mit freundlicher Genehmigung von Folge! Geben Sie mit dem Widget unten oder durch den Weg hierher ein.

Folge wird auch während des Musikfestivals für psychische Gesundheit zur Hand sein, wie unser Podcast mit Sound Mind, Mit Dr. Mike dorthin gehenwird eine Live -Episode aufnehmen. Darüber hinaus wird es eine Präsentation des gesprochenen Wortes des Anwalts der psychischen Gesundheit, Hakeem Rahim, Panels über Wellness und soziale Gerechtigkeit sowie ein immersives Publikumsinten, das von Gaia Music Collective angeführt wird, geben.

Darüber hinaus wird der Tag vor dem Festival das Sound Mind Center in Dumbo -Host -Live -Auftritten, Wellness -Workshops, singende Kreise und eine ekstatische Tanzparty sehen. Diese Aktivitäten vor dem Festival finden am 17. Mai statt, und der gesamte Ticketinhaber erhalten kostenlose Einreise. Einzelne Tickets für die Veranstaltungen am 17. Mai können über TIXR gekauft werden.

Geben Sie hier oder unten an, um Ihre Chance zu erhalten, ein Paar VIP -Pässe zum Sound Mind Music Festival für die psychische Gesundheit 2025 zu gewinnen, und bleiben Sie auf dem Laufenden, um weitere Neuigkeiten in der nächsten Staffel von zu erhalten Mit Dr. Mike dorthin gehen.