Jeff Bridges schließt sich an Kyle Meredith darüber sprechen Langsame Magie: 1977–1978eine lange verlorene Reihe von Aufnahmen aus seinen Jam-Sessions aus den späten 70ern, die endlich sein Debüt am Record Store Day über Light auf dem Dachboden erhält. Hören Sie sich die obige Episode an oder wo immer Sie Ihre Podcasts erhalten.

„Es war rau, voller Muscheln“, lacht Bridges von diesen einst verlorenen Bändern. „Aber sie haben es geliebt.“ Was als Casual Improv Nights unter Freunden begann, verwandelte sich in ausgewachsene Songwriting-Sitzungen, wobei Brücken einen verträumten, doo-wop-adjazenten Sound tippen, der sich fast 50 Jahre später immer noch magisch anfühlt.

Bridges reflektiert auch mit Legenden wie Burgess Meredith, der ein gesprochenes Wort zum Album beiträgt – und wie Songwriting oft mit seiner Schauspielkarriere überschneidet. Er erinnert sich, Musik zu schreiben, die von inspiriert wurden, von Verrücktes Herzüber a phantasieren King Kong Fortsetzung und sogar Jamming mit Bob Dylan am Satz von Maskiert und anonym. „Er klopfte an meinen Trailer und sagte: ‚Willst du wählen?'“, Grinsen Brücken. „Meine Hände zitterten.“

Mit Blick auf die Zukunft neckt der Oscar -Gewinner neue Projekte mit Terry Gilliam und dem bevorstehenden Tron: Areswährend die Tür für zukünftige Musik offen bleibt. „Ich weiß nicht, was als nächstes kommt“, sagt er, Gitarre neben ihm. „Ich nehme es einfach auf, sehe, was passiert.“

Hören Sie sich Jeff Bridges an, über das sprechen Langsame Magie: 1977–1978 und mehr in der neuen Folge oben oder durch Ansehen des Videos unten.

