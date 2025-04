Vielen Dank an Jack Black, Samstagabend live hat einen Neuzugang zu seiner langen und ikonischen Geschichte kommerzieller Parodien. Einer der herausragenden Momente aus der Folge dieser Woche war eine Parodie für Flamin ‚Hot Preparation H, die nach einer starken Portion Flamin‘ Hot Cheetos Erleichterung anbot. „Du musst mit Feuer kämpfen!“ Black erklärt Chester Cheetah, der in der Skizze mitspielt. Beobachten Sie unten.

Andere Highlights der schwarz gehosteten Snl Die Folge umfasste ein Musikvideo namens „Goth Kid on Vacation“, in dem die Schauspieler/Musiker -Parodie meine chemische Romanze sah, und eine Potluck -Jam -Session von Tom Petty & The Heartbreakers ‚Free Fallin‘, die außerhalb der Kontrolle außerhalb der Kontrolle schteilen, schließen sich ihm unerklärlicherweise auf der Bühne an.

https://www.youtube.com/watch?v=aojtj87sfps

