Obwohl Pierce Brosnan mehr als zwei Jahrzehnte aus dem Spielen von James Bond entfernt war, hat er die Rolle nicht ausgeschlossen, wenn er gefragt wurde, dass er immer noch mit dem Charakter „davonkommen“ könnte.

Während eines kürzlichen Auftritts auf der HEUTE Show, Brosnan wurde von Gastgeber Savannah Guthrie gefragt, ob er noch den legendären Geheimagenten spielen könnte. „Ich denke, ich könnte damit durchkommen, ja“, antwortete er. „In einer Prise.“

Guthrie fuhr fort, indem er den irischen Schauspieler fragte, ob er die Rolle „überdenken möchte“. „Ich weiß es nicht. Mal sehen, wohin der Wind uns führt“, antwortete er. „Mal sehen, was passiert. Sie wissen, wo sie mich finden sollen. Warum nicht?“

Obwohl Guthrie und Brosnan einverstanden waren, dass Bond eine „sehr physische Rolle“ ist, wies der Gastgeber auf seine Darstellung eines Londoner Gang -Patriarchs in Guy Ritchies neuer Paramount+ -Serie hin Mobland Als Beweis würde er für die Aufgabe bereit sein.

„Das ist sehr nett von Ihnen zu sagen“, antwortete Brosnan. „Es gibt großartige Dinge, die du auch mit KI machen kannst, also hast du es. (Aber) Ich bin ziemlich zufrieden so. Ich liebe MoblandUnd Der Donnerstag Mordclub kommt irgendwann in diesem Jahr heraus. “

Natürlich spielte Brosnan von Mitte der 90er bis in die frühen 2000er Jahre in den Filmen 007 Goldenes AugeAnwesend Einen anderen Tag sterbenAnwesend Die Welt ist nicht genugUnd Morgen stirbt nie. Seit Amazon kürzlich die kreative Kontrolle über das Bond -Franchise übernommen hat, wurde Brosnan häufig gebeten, während seiner Pressetour für seine Zukunft nach wie vor zu wiegen Mobland.

In einem Interview mit Der TelegraphEr sagte, es sollte „selbstverständlich“ sein, dass eine zukünftige Bindung britisch sein sollte. Er hat auch den langwierigen Spitzenreiter Aaron Taylor-Johnson als nächste Bindung unterstützt und Yahoo Entertainment mitgeteilt, dass der Schauspieler „großartig sein würde“.

Brosnan spielt derzeit in Mobland neben Tom Hardy und Helen Mirren. Er wird auch mit Mirren, Ben Kingsley und David Tennant in Netflix zusammenarbeiten Der Donnerstag Mordclub.