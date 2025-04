Die Art und Weise, wie sich das Publikum der zweiten Staffel von nähert Der letzte von uns wird sehr davon abhängig sein, wie viel Zeit sie mit ihren Playstations oder PCs verbracht haben, da die Schöpfer Craig Mazin und Neil Druckmann weiterhin ihrer Suche nach der Anpassung der postapokalyptischen Videospielserie so treu wie möglich auf den Bildschirm gewidmet sind. Ohne Spoiler zu erwähnen, ist das so spezifisch wie möglich, sich von der Rückkehr der Show zu erwarten – aber es ist sicher zu sagen, dass das HBO -Drama weiterhin eine kraftvolle, emotionale und oft brutale Geschichte darüber ist, was es bedeutet, in unmöglichen Zeiten zu überleben.

Wie viele Zuschauer von Der letzte von uns Gehen in Staffel 2 zumindest vage verwöhnt, was passieren wird? Es ist schwer sicher zu sagen. Ab Dezember 2022, ursprünglich im Juni 2020 veröffentlicht, Teil II des Spiels hatte im Juni 2022 über 10 Millionen Exemplare verkauft – eine Zahl, die jetzt zweifellos größer ist, da die erste Staffel der Show im Jahr 2023 zu einem massiven Boom von Spielspieler führte und eine remasterte Version von Teil II wurde im Januar 2024 veröffentlicht.

Im Mai 2023 hatte die erste Staffel bereits fast 32 Millionen plattformübergreifende Zuschauer pro Episode erhalten. Diese Zahl ist jetzt sicherlich höher, und obwohl keiner der oben genannten Mathematik zu genauem Mathematik führt, ist es sicher zu sagen, dass ein guter Prozentsatz des Publikums für die zweite Staffel zumindest vage nicht wissen wird, was kommen wird.

Es ist jedoch ehrlich gesagt nicht so wichtig – als jemand zu sprechen, der die Spiele nicht gespielt hat, aber genug vom Diskurs verfolgt wurde Teil II Mit mindestens einer der großen Handlungsschläge vertraut zu sein … es war mehr als ein bisschen rau zu sehen. Ob Sie wissen, was kommen wird oder nicht, die zweite Staffel ist a stressig Erfahrung, die Intensität, die mit jedem tragischen Moment exponentiell ansteigt.

Die zweite Staffel beginnt mit einem fünfjährigen Zeitsprung, als Ellie (Bella Ramsey) und Joel (Pedro Pascal) sich in ihr neues, etwas stabiles Leben in der wiederbelebten Gemeinde Jackson, Wyoming, niedergelassen haben. So weit in der Lebensdauer der Pest haben die Überlebenden es geschafft, für sich selbst eine normale Existenz aufzubauen – die Bewohner von Jackson arbeiten hart daran, die Gemeinschaft zu pflegen und sich gegenseitig zu schützen, aber es gibt immer noch Platz zum Spaß, ob es sich um eine Hoedown handelt, um das neue Jahr zu feiern oder sich mit einem (oder mehr!) Ihrer bevorzugten Überlebenden zu befassen.

Okay, dieser fünfjährige Zeitsprung passiert, nachdem wir Abby (Kaitlyn Dever) vorgestellt haben, einer jungen Frau, die wir schnell lernen, aufgrund seiner Aktionen im Finale der ersten Staffel ein großes Rindfleisch mit Joel hat. Während Joel Ellie aus den Glühwürmchen und ihren Experimenten rettete, tötete sie jemanden, der von Abby geliebt wurde, und Abby will Rache.

In der Zwischenzeit hat Ellie seit der letzten Szene der ersten Staffel ihren Verdacht, was wirklich passiert ist, als Joel sie rettete, was zusammen mit ihrer eigenen Teenagerangst zu einem großen Kluft zwischen ihnen zu Beginn der Saison geführt hat. Zwischen diesem und anderen Faktoren erhalten Ellie und Joel nicht so viel Zeit wie zuvor-das heißt, Pascal und Ramseys unangenehme Eltern-Kind-Bindung bleiben so elektrisch wie zuvor, und die Herzstrings ziehen sich an der Art und Weise, wie sich ihre Beziehung im Laufe der Saison verändert.

Die Besetzung, die aus der ersten Staffel zurückkehrt, umfasst Gabriel Luna und Rutina Wesley, wobei neue Darsteller wie der junge Mazino und Catherine O’Hara einen sofortigen Einfluss auf die Aktion haben. Insbesondere O’Hara dreht sich in einer bemerkenswerten Arbeit als Acerbic -Therapeutin, der die Zahlung in Unkraut und Alkohol verlangt – wir wussten, wie lustig sie natürlich ist, aber die Ereignisse der zweiten Staffel bestätigen, wie talentiert ein dramatischer Schauspieler sie auch sein kann. (Zwischen dieser und ihrer Arbeit an Apple TV+’s Das StudioIhr Name verdient es, mehr als einmal erwähnt zu werden, wenn die diesjährigen Emmy -Nominierungen bekannt gegeben werden.)

Wenn die Saison einen bestimmten Fehler hat, dann beeinträchtigt ein nicht-chronologisches Geschichtenerzählen den narrativen Schwung. Dies ist insbesondere im Vergleich zur ersten Staffel, die von Ellie und Joels Suche nicht nur zum Überleben, sondern auch wegen der Hoffnung, dass ein Heilmittel für die Pest möglich ist, dank Ellies Immunität gut angetrieben wurde. Staffel 2 ist auch ohne Frage nicht das Ende dieser Geschichte (obwohl es kaum vorstellen kann, dass HBO in dieser Phase keine Grüne für die dritte Staffel hat).

Alle Elemente der Produktion sind so scharf wie zuvor. Insbesondere wirkt sich insbesondere das Produktionsdesign wirklich über die Zeit, um nicht nur die neue Community von Jackson, sondern auch die Überreste der inzwischen toten Welt von zuvor zu erfassen. Es bleibt eine Show, die in den Details so mächtig ist, die Trümmer dessen, was zurückgelassen wurde, mit einer seltsamen Eigenart: Wenn Ellie sicher durch die Ruinen der Zivilisation wandert, rennt er sicher über a viel von spielbaren Gitarren.

Obwohl es eine traurige Staffel des Fernsehens ist, sind die Dinge nicht vollständig Dut, als Ellie mit Dina (Future Hawkgirl Isabela Merced) näher kommt, ein Funke von Freude und Licht in trostlichen Zeiten. Und es gibt eine schöne Breakout nicht Ein direktes Echo der „langen, langen Zeit“ der ersten Staffel, er hat eine ähnliche Funktion, um die angeborene Menschlichkeit dieser Geschichte wiederherzustellen.

Für so viel Pilz -Zombie -Gewalt wie Staffel zweite könnte die Show nie von ihrer wichtigsten Wahrheit getrennt: dass dies eine Geschichte über Menschen ist, manchmal in ihrer besten Lage – aber häufiger am schlimmsten. Es ist schließlich verdammt schwer, in den schlimmsten Zeiten dein Bestes zu sein. Dennoch ist es etwas, das diese Charaktere nicht vollständig aufgegeben haben. Und in den düstersten Stunden kann sich das manchmal wie Hoffnung anfühlen.

Der letzte von uns Staffel 2 Premiere am Sonntag, den 13. April auf HBO und Max.