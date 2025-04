Das Axt Ceremonia Festival in Mexiko -Stadt wurde an diesem Wochenende abgebrochen, nachdem ein Kran zusammengebrochen war und zwei Fotografen getötet hatte.

Der Vorfall ereignete sich am Samstag gegen 17:30 Uhr während des Sets von Meme Del Real (von Café Tacvba). Ein großer Windstoß ließ einen Kran mit einem dekorativen metallischen Objekt auf zwei Fotografen fallen, die das Ereignis abdecken, und bestätigte nun Miguel Angel Rojas und Berenice Giles. Nach Angaben der örtlichen Behörden „erhielten die beiden“ vor dem Krankenhaus vor dem Krankenhaus am Tatort und wurden später dringend ins Krankenhaus gebracht, wo sie leider verstorben sind „.

Während das Festival am Samstag trotz der Tragödie – einschließlich der Auftritte von Charli XCX und Tomorrow X Together -, entschieden sich die Organisatoren und den örtlichen Bürgermeister für die Aktivitäten am Sonntag, die Auftritte von Tyler, dem Schöpfer, Massive Attack, den Marías und mehr vorstellten. Weder die örtlichen Behörden noch die Axenzeremonien haben Einzelheiten darüber geliefert, was den Kran zum Zusammenbruch führte, oder warum sie die Veranstaltung am Samstag als normal aufbewahrt haben. Das Festival veröffentlichte jedoch eine Erklärung, in der der Unfall am Samstagabend bestätigt wurde.

„Mit tiefen Traurigkeit bestätigen wir den Tod der beiden Menschen, die während des heutigen Vorfalls verletzt wurden“, sagte Ax Ceremonia in einer Erklärung. „Wir sind von diesem Verlust zutiefst gebrochen. Wir wenden uns an ihre Familien, um sie in dieser unglaublich schwierigen Zeit zu unterstützen und ihnen all unsere Sorgfalt und Solidarität zu bieten. Die Sicherheit unserer Gemeinschaft war immer unsere Priorität und wir fassen von Anfang an fort, um enge Zusammenarbeit und vollständige Transparenz mit den Behörden zu erhalten.“ Das Festival veröffentlichte eine Erklärung zu dem Vorfall und der Stornierung an Instagram und kündigte an, dass die Festivalbesucher automatisch Rückerstattungen ausgestellt werden würden.

Das Büro des örtlichen Bürgermeisters bestätigte auch die Absage des Tages und sagte: „Die Teams der Regierung von Miguel Hidalgo und Rechtsangelegenheiten sowie die Zivilschutzabteilung des Bezirks und das Verwaltungsverifizierungsinstitut von Mexiko -Stadt haben die Inspektion abgeschlossen und platzierte die Eingänge an den Eingängen an Axenceremonia in Bicentennial Park.

In Anbetracht der Tragödie schufen mehrere Mitglieder der Presse und der kreativen Gemeinschaft ein provisorisches Denkmal, das Rojas und Giles in der Nähe des Festivalgeländes (wie vom Fotografen Franco Emmanuel oben gefangen genommen wurde).