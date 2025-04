Wes Anderson hat den Trailer für seinen neuen Film enthüllt, Der phönizische Schema.

Beschrieben als dunkle Geschichte der Spionage, Das phönizische Programm Die Stars Benicio del Toro als ZSA-ZSA Korda, ein internationaler Geschäftsmann, der zu den reichsten Männern in Europa gehört. Mia ThreaPleton und Michael Cera Co-Star als Kordas Tochter Schwester Liesl und ihr Tutor Bjorn Lund. Da es sich um eine Anderson -Angelegenheit handelt, runden seine regulären Mitarbeiter die Besetzung von Ensemble ab, darunter Bill Murray, Willem Dafoe, Benedict Cumberbatch, Scarlett Johannson, Bryan Cranston, Hope Davis, Tom Hanks und Jeffrey Wright. Zusammen mit Cera werden Riz Ahmed, Rupert Friend und Charlotte Gainsbourg ihre ersten Auftritte in einem Anderson -Film treten.

Das phönizische Programm wird am 30. Mai für eine begrenzte Veröffentlichung der USA eingestellt und wird am 6. Juni über Fokusfunktionen im ganzen Land weiter expandieren. Andersons jüngste Veröffentlichung war Die wundervolle Geschichte von Henry Sugarein Kurzfilm mit Cumberbatch im September 2023, der später um drei weitere Shorts in einen Anthologiefilm im Jahr 2024 aufgenommen wurde. Obwohl Andersons Filme in der Vergangenheit Oscars für Kostümdesign, Make -up und Friseur und vieles mehr gewonnen haben, und mehr. Henry Zucker gewann den Regisseur selbst seine erste Statuette im Jahr 2024 für den besten Live -Action -Kurzfilm.

https://www.youtube.com/watch?v=geumnpl2wi4