Diese unangenehmen Teenagerjahre – als Sie tief in Ihrer Goth -Phase waren und Ihre Familie beschloss, einen karibischen Urlaub zu machen – diente als Inspiration für ein sehr lustiges Musikvideo an diesem Wochenende Samstagabend live. Michael Longfellow spielte den Teenager -Goth, der Kampfstiefel, einen schwarzen Trenchcoat, eine Halskette und einen Eyeliner anzogen, als er seine Familie widerwillig nach Jamaika begleitete. Die Skizze begann mit einer klassischen Reggae -Melodie, die von Kenan Thompson und Ego Nwodim gesungen wurde, wandte sich jedoch schließlich in eine Parodie des „Welcome to the Black Parade“ meiner chemischen Romanze, wobei der Episoden -Moderator Jack Black den Frontmann Gerard der Band darstellte. Beobachten Sie unten.

Zusammen mit Blacks Flamin ‚Hot Preparation H Commercial und einer Bass Potluck Jam -Sitzung war dies definitiv eine der herausragenden Skizzen aus dem Wochenende dieses Wochenendes Snl.

In der Zwischenzeit ist meine chemische Romanze diesen Sommer wieder auf der Straße für ihre „Black Parade“ -Stour. Holen Sie sich hier Tickets.

Verwandte Video

https://www.youtube.com/watch?v=cyqaftkqh34