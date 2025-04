(Anmerkung des Herausgebers: Das Folgende enthält Spoiler Durch das Finale der dritten Staffel von Der weiße Lotus„Amor Fati.“)

Ich habe gerade viel darüber nachgedacht, welche Charaktere ich am liebsten sehen würde, überleben die Weißer Lotus Finale der dritten Staffel… es ist schwer, sich nicht zumindest ein wenig von den Ereignissen von „Amor Fati“ zu fühlen – ganz zu schweigen von enttäuscht über die mangelnde Tiefe, die in der Schlussfolgerung gefunden wurde.

Wenn Sie nicht gesehen haben und nur die Grafschaft wissen wollen, hier gehen Sie: Jim (Scott Glenn), Jims zwei Leibwächter Rick (Walton Goggins) und, oh nein, Chelsea (Aimee Lou Wood). Alle von ihnen ums Leben in der Schießerei, die bei der Eröffnung der Saisonpremiere neckte, wobei Rick seine Wut gegen Jims angebliche Verbrechen gegen seinen Vater nicht loslassen konnte… und beinhaltete die nicht-schockierende Enthüllung, dass Jim die ganze Zeit über Ricks Vater war.

Die beiden Leibwächter wurden auch von Rick getötet, nachdem Rick Jims Waffe gestohlen hatte, wobei Chelsea im Kreuzfeuer einen einzigen Streuner ins Herz fing. Gaitok (Tayme Thapthimthong), der Rick in den Rücken schoss, als der Mann Chelseas Leiche auf der Suche nach Hilfe mit sich brachte. Rick hat sein Versprechen beim Frühstück in gewisser Weise gut gemacht: Er und Chelsea waren für immer zusammen. Trotz all der für immer, die sie übrig hatten, ist das.

Während die Dinge im Finale für alle obigen Charaktere (Save Gaitok) eindeutig nicht funktionierten, konnte der Schöpfer/Autor/Regisseur Mike White nicht widerstehen, dem Rest des überlebenden Ensemble vergleichsweise glücklicher zu geben. Gaitok schießt einen unbewaffneten Mann in den Rücken und wird mit einem bequemen neuen Job als Fahrer von Sritala (Lek Patravadi) belohnt – zusammen mit dem Respekt und der Zuneigung von Mook (Lisa von Blackpink). Unsere Mädchen -Reise -Trio haben an keiner der giftigen Probleme vorbeigefahren, die ihre Freundschaft abwägen, aber er versöhnte sich nach einer schönen Rede von Laurie (Carrie Coon). Belinda (Natasha Rothwell) und ihr Sohn Zion (Nicholas DuVernay) haben erfolgreich eine Auszahlung von Gary/Greg (Jon Gries) ausgehandelt. Die Russen sind damit davongekommen. Und oh, die Ratliffs….

Nachdem wir das Ende der Saison erreicht haben, ist es Zeit, zu erklären, dass die Ratliffs dieser Saison in den Schlimmsten im Zentrum der Schlimmsten waren. Nicht wegen Zeilen, die im Namen der brüderlichen Liebe gekreuzt wurden, sondern wegen Tim (Jason Isaacs) von Tim (Jason Isaacs) von Tim (Jason Isaacs) von Tim, das sich durch seine Entschlossenheit manifestiert hat, seinen Weg aus seinen rechtlichen Problemen herauszukommen.

Das Recht bis zum Ende machte das Schreiben die Dinge bis zum Satire-Punkt schwer Letzter Tag„Pam der Porter (Morgana O’Reilly), sagt Tim danach Erklärt buchstäblich, dass die Frucht Tim von einem Baum „The Suicide Tree“ stammt, der von einem Baum bezeichnet wird.. Oh, und als Teil dieser Erklärung erwähnt sie Genau wie man die Samen aus dem Selbstmordbaum für Selbstmord vorbereitet.

Oh, aber nicht nur Selbstmord, da Tim in dieser Nacht einen speziellen Pina Colada -Toast für die ganze Familie plant – retten Sie Lochlan (Sam Nivola). (Vermutlich ist Piper (Sarah Catherine Hook) jetzt den Tod würdig, denn nachdem sie diese Nacht im Kloster verbracht hat, hat sie die Träume ihrer Mutter wahr gemacht und ihre innere verwöhnte Prinzessin umarmt – vielleicht, um Lochlan davon abzuhalten, ihr zu folgen, aber Tim weiß nichts davon.)

Die Spannung ist unaufhörlich und doch ärgerlich, als White jeden Schlag dieser Erzählung herausschleppt, einschließlich des schicksalhaften Mixers, der auf der Theke ungewaschen bleibt, bereit und darauf wartet, dass sich Lochlan am nächsten Morgen zum Smoothie macht. (Chekhovs Mixer, wenn Sie so wollen.) Weiß neckt sogar Lochlans Schicksal für eine beträchtliche Zeit und enthüllt nur, dass er nach dem Herzschmerz von Chelseas Tod überlebt hat. Und es gibt eine Katharsis, die aus dieser Entscheidung stammt – wenn sowohl Lochlan als auch Chelsea es gebissen hätten, wäre das rau gewesen -, aber es macht immer noch jeden unauffälligen, schmerzhaften Takt vor Lochlans Überleben an, das sich wie eine Zeitverschwendung anfühlt.

Egal, ob es sich um Lochlans nahezu Toderfahrung handelt oder um die einfache Tatsache, dass er sie einfach nicht mehr vermeiden konnte, die Storyline von Ratliff endet damit, dass sie alle mit ihren Geräten wiedervereinigt werden, und Tim ist schließlich, wie sich die Dinge ändern, aber wir werden dies als Familie durchkommen. Ob sie Genau genommen Wenn man als Familie als Familie überstehen, ist natürlich eine ganz andere Frage: Wie schnell glaubt man, dass Victoria (Parker Posey) sich von seinem Arsch scheidet? Um mein eigenes Bedürfnis nach Katharsis zu befriedigen, werde ich sagen sofort.

Während das Finale 87 Minuten lang gewesen sein könnte, wurde so viel Zeit für die Bildschirmzeit gewidmet, einige dieser Handlungsstränge herauszuziehen, die es eindeutig in kürzerer Länge hätte erreichen können. Und selbst bei dieser Länge fühlt es sich nicht so an, als hätte Weiß wirklich herumgekommen sagen Alles mit der Episode – oder der Staffel insgesamt.

Bereits 2022 sprach der Schöpfer darüber, wie Staffel 3 der Serie „vielleicht ein satirischer und lustiger Blick auf den Tod, die östliche Religion und Spiritualität wäre“. Ein Teil davon wurde ein Lippendienst hier bezahlt, aber „es ist einfacher, geduldig zu sein, wenn wir endlich akzeptieren, dass es keine Lösung gibt“, da der Mönch zu Beginn der Episode weniger wie spirituelle Einsichten und eher wie ein freches Nicken an das Publikum anfühlt.

Was haben wir über den Tod gelernt, abgesehen von der Tatsache, dass es selbst die reinsten von uns allen kommt? Nichts Besonderes. Es steht außer Frage, dass White mit der Erstellung einer Vielzahl von eigenwilligen Charakteren ein großer Faktor für den Bauernfaktor der Show war, was von dem bemerkenswerten Ensemble in dieser Saison zum Leben erweckt wurde. Aber die ganze Erfahrung fühlte sich flacher an, als dieses Ensemble verdient war.

Der weiße Lotus Streaming jetzt auf Max.