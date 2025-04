Eine Woche nachdem Morgan Wallen vorzeitig weggegangen ist Samstagabend liveIn der Bühne im Abschied reagierte die Show mit nicht einem, sondern zwei nicht so verschleierten Stößen im Country -Sänger in der Folge dieses Wochenendes.

Während der Kälte der Show wurde James Austin Johnsons Donald Trump in Instagram Post „Get Me to God’s Country“ in Bezug „Ich habe sogar Tarife auf eine von Menschen unbewohnte Insel gesteckt. Es heißt Heard und McDonald Island“, verkündete Johnsons Trump. „McDonald Island. Ich würde gerne dort besuchen. Können Sie sich das vorstellen? Big Mac und ein Hula -Rock. Bring mich in Gottes Land, oder? Erinnerst du dich daran?“

Später, während des Wochenendes Update, nahm Colin Jost einen noch schärferen Stich bei Wallen, während er über die Wirtschaft diskutierte: „Geld lässt die Börse schneller als Morgan Wallen in Goodnights.“

Es ist immer noch unklar, warum Wallen in der Episode der letzten Woche einen unangenehmen Ausstieg gemacht hat und die Bühne verlassen hat, ohne die Besetzung anzuerkennen. Während sein Team versucht hat, Vorschläge herunterzuspielen, dass er die Show verschlechterte, begann Wallen bald, Merch „Get Me to God’s Country“ auf seiner Website zu verkaufen.

