Das historische Ereignis mit den endgültigen Auftritten von Black Sabbath und Ozzy Osbourne, die am 5. Juli stattgefunden haben Zurück zum Anfang: Ozzys letzter Bogen Anfang 2026.

Wie wir ausgiebig berichteten, war das Konzert „Back to the Anfang“, das im Villa Park in Birmingham, England, stattfand, ein einmaliges Event, das nicht nur den Abschiedsabbat und Ozzy-Sets, sondern auch Auftritte von Metallica, Guns N ‚Roses, Tool, Slayer, Steven Tyler sowie viel mehr Achterwarts-Acts-Sets, Slayer, Steven Tyler sowie mehrerer Aktien aufwies.

Zurück zum Anfang: Ozzys letzter Bogen Wird das ganztägige Konzert zu einem 100-minütigen Film mit einer Pressemitteilung verdichten: „Als Liebesbrief an Ozzy und den wegweisenden Sound von Black Sabbath präsentiert.

Verwandte Video

Es fährt fort, „mit donnernden Darbietungen von ‚War Pigs‘, ‚Iron Man‘, ‚Children of the Grab‘ und einem Show-Paranoid-Show ‚, verspricht der Film einen zutiefst persönlichen und elektrisierenden Abschied von dem Paten des Heavy Metal mit exklusiven Zugang zu den Kulissen und Interviews aus dieser kultigen Live-Aufführung.“

Eine physische Veröffentlichung des Konzerts wird voraussichtlich später im Jahr 2026 folgen.

Zwischen den 40.000 anwesenden Fans und den Millionen, die sich den Livestream angesehen haben, soll das Konzert „Back to the Anfang“ ungefähr 190 Millionen US -Dollar für wohltätige Zwecke gesammelt haben, das optimale aller Wohltätigkeitskonzertereignisse in der Musikgeschichte.

Unsere vollständige Berichterstattung über das Konzert „Back to the Anfang“ über mehrere Artikel finden Sie hier.