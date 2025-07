Mit vier Stunden und 52 Minuten hereinkommen, Billy Joel: Und so geht es Taucht tief in das volle Erbe von Billy Joel ein, Geschichten seines frühen Lebens, der sich mit Geschichten über seinen Aufstieg an die Spitze vermischt, gefolgt von einer sich ständig weiterentwickelnden Diskographie und Klang. Viele berühmte Gesichter tauchen auf, um Joels Lob zu singen, während er, seine Familie und seine engen Mitarbeiter über die Jahrzehnte, in denen er als Klaviermann bekannt ist, über seine Höhen und Tiefen nachdenken.

Unter der Regie von Susan Lacy und Jessica Levin (mit Joel als Produzent) könnte der neue HBO -Dokumentarfilm wohl aufschlussreicher sein als er ist gut als relativ vollständiges Porträt eines der definierenden Künstler des 20. Jahrhunderts. „Ich betrachte mich nicht als Rockstar – ich betrachte mich selbst als Musiker“, sagt Joel früh und seine Leidenschaft für das wahre Musikhandwerk, die unzählige Male im Verlauf beider Teile ausgestellt hat, bestätigt das.

Im Folgenden finden Sie einige der bemerkenswertesten Enthüllungen Und so geht esAus dem Lied scheint er am wenigsten zu besprechen, wie er sich über die Gerüchte fühlt, dass er „all diese Duis“ hatte.

Billy Joel liebt es nicht, vor der Kamera zu stehen

Im Ernst – in seinem ersten Talking -Head -Interview zu Beginn des Dokumentarfilms sagt er: „Ich habe mich noch nie in der Kamera wohl gefühlt. Wenn Sie wissen, dass Sie vor der Kamera sind, gibt es wie momentan ein bisschen aufstrebend. Ich kann nicht entkommen. Ich kann mich nicht hinter dem Klavier verstecken.“

Davon abgesehen, obwohl er nicht in der Lage ist verstecken Hinter dem Klavier ist er sitzend am Klavier für fast alle seine modernen Interviews. Es ist eine kluge Wahl der Regisseure, da er es ihm ermöglicht, seine Gedanken und Geschichten mit einem sanften kleinen Musical -Abschnitt zu unterstreichen.

Billy Joel versuchte zweimal Selbstmord in den 20ern

Die vielleicht größte Offenbarung des Dokumentarfilms, die erstmals im Juni besprochen wurde, als sie in Tribeca uraufgeführt wurde, ist, dass Joel, als sich Joel zum ersten Mal in Elizabeth Weber verliebte, die Frau, die seine erste Frau werden würde, bereits mit Jon Small, Joels Partner in der Band Attila, verheiratet war. Als Joel zu seinen Gefühlen zugab, löste sich die Band durch und Joel fiel in eine Depression, die dazu führte, dass er zwei Selbstmordversuche machte, bevor er Hilfe bekam.

Später würden Joel und Weber sich wieder verbinden, und sie würden nicht nur von 1973 bis 1982 verheiratet sein, sondern sie würde auch als seine Managerin für die wichtigsten frühen Jahre seiner Karriere fungieren. (Mehr dazu später.)

Billy Joel wählte Columbia Records von Bob Dylan

Als Joel sich für die richtige Plattenfirma für seine zweite Platte entschied, wählte er Columbia Records „Weil es das Label von Bob Dylan war. Bob Dylan war nicht als großartiger Plattenverkäufer bekannt, aber er war Bob Dylan. Ich dachte, Sie wissen, was, dies ist ein Label, das weiterhin Rekorde von diesem Typen veröffentlichen, der nicht wirklich verkauft hat.

„Piano Man“ und „The Entertainer“ sind auf einer Meta -Ebene verknüpft

„Piano Man“ war Joels erster großer Hit, inspiriert von seinen Erfahrungen in Lounges in Los Angeles, als er versuchte, aus einem schlechten Aufnahmevertrag herauszukommen, und wurde 1974 von „The Entertainer“ verfolgt, was er in dem Dokumentarfilm im Grunde genommen eine Fortsetzung des vorherigen Songs war. Oder, um genauer zu sein, „The Entertainer“ ging darum, wie „Piano Man“ für das Funkspiel bearbeitet wurde. Joel sagt: „Es war im Grunde genommen autobiografisch, ‚Klaviermann‘ herauszubringen. Ich war sehr empfindlich darüber – ich habe mein Lied nicht abhackt.

Joel fügt ein bisschen später hinzu, dass „Piano Man“ von einem Guy Kvetch in einer Klavierbar spielte, und in diesem Follow-up geht es darum, einen Hit-Rekord im Musikgeschäft zu haben.

Billy Joel lehnte George Martin für seine Band ab

In den 1970er Jahren hatte Joel zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Band gefunden, die er sehr genossen hatte, mit Live und im Studio zu spielen, aber er hatte noch keinen Produzenten gefunden, mit dem er wirklich arbeiten wollte. Dann kam ein Treffen mit George Martin, der, weißt du, produzierte die Beatles. „Mein Idol“, sagt Joel im Dokument. „Bis heute, denke ich, einer der größten Produzenten, die je gelebt haben.“

Während Martin daran interessiert war, mit Joel zusammenzuarbeiten, hatte der Produzent einen Knackpunkt: Er wollte Joels Band nicht benutzen. Stattdessen wollte er „Studio Guys“, professionelle Musiker, die laut Joel „Leute kommen und die Punkte lesen können, die Musik lesen, aber es gibt nicht unbedingt eine Chemie in diesem Ensemble. Was sehr sehr wichtig ist, Sie müssen die Chemie haben. Wir töten sie live – lass mich meine Jungs verwenden.“

Also sagte Joel zu Martin: „Love Me, Love meine Band“ und die beiden trennten sich. Schließlich würde Joel mit dem Produzenten Phil Ramone zusammenarbeiten, mit dem er sofort miteinander auskam: „Es war, als hätte er einen anderen Musiker hinter dem Kontrollbrett.“ Joel schreibt Ramone auch dem Verständnis der Stimmung der Band zu der Zeit zu und sagte: „Wenn die Musiker Spaß haben, können Sie es hören. Es war nicht glatt, es war nicht poliert, aber es war einzigartig. Phil mochte diesen Aspekt davon. Er sagte:„ Es ist irgendwie rau, aber das ist dein Sound. “