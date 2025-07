Christoper Nolans bevorstehende Adaption von Die Odyssee Erschlägt erst am 17. Juli 2026 in die Kinos, aber Tickets für fast alle Shows des Films in IMAX 70 mm sind innerhalb der ersten Stunde nach dem Verkauf ausverkauft, so laut Der Hollywood -Reporter. Nicht nur das, sondern auch Tickets werden bei eBay und anderen Websites für über 350,00 USD weiterverkauft.

Es ist erwähnenswert, dass sich weltweit eine begrenzte Anzahl von Theatern entscheidet Die Odyssee Im vollständigen IMAX -Format, wobei derzeit nur 26 Standorte auf der offiziellen Website aufgeführt sind. IMAX hat versprochen, dass mehr Standorte und Zeitzeiten von Tickets für Die Odyssee wird in Zukunft zum Verkauf angeboten.

IMAX 70 mm ist Nolans bevorzugter Format zum Betrachten Die Odysseewas das erste Merkmal ist, das vollständig mit IMAX -Kameras gedreht wird. Der Film spielt Matt Damon als Odysseus mit Tom Holland, Anne Hathaway, Jon Bernthal, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson, Charlize Theron und Mia Goth, die die Besetzung abrundet. Der erste Teaser -Trailer wird derzeit in den Kinos angezeigt, obwohl er noch online veröffentlicht wurde.