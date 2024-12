Blake Lively hat sie verklagt Es endet mit uns Co-Star und Regisseur Justin Baldoni wegen sexueller Belästigung und behauptete, er habe ihr während der Produktion des Films „schweren emotionalen Stress“ verursacht und später versucht, ihren Ruf zu schädigen.

Einzelheiten der Klage wurden am Samstag, dem 21. Dezember, in einem Bericht von TMZ veröffentlicht, in dem behauptet wird, dass die Spannungen während der Dreharbeiten so hoch gewesen seien, dass eine Krisensitzung einberufen worden sei.

Während dieses Treffens (an dem auch Livelys Ehemann Ryan Reynolds teilnahm) wurden mehrere Forderungen in Bezug auf Baldonis unangemessenes Verhalten am Set gestellt, darunter: dass Baldoni Lively keine Nacktvideos und Bilder von Frauen mehr zeigen sollte; dass Baldonis sexuelle Aktivitäten und seine „Pornografiesucht“ nicht weiter erwähnt werden; dass die Genitalien der Besetzung und der Crew nicht mehr diskutiert würden; und dass es keine weiteren sexuell eindeutigen Szenen mehr geben würde, die Lively nicht bereits genehmigt hatte, als sie sich für das Projekt anmeldete.

Darüber hinaus bat Lively um kein weiteres Gespräch über ihren verstorbenen Vater und um keine weiteren Nachforschungen zu ihrem Gewicht.

Angeblich wurden die während dieser Krisensitzung gestellten Forderungen von Sony Pictures „aufgenommen und genehmigt“, doch die Spannungen zwischen Lively und Baldoni hielten an und verschärften sich während der Vermarktung des Films nur. Berichten zufolge wollte Lively die Stimmung rund um den Film aufmunternder gestalten und sich auf die Widerstandsfähigkeit ihrer Figur konzentrieren, während Baldoni einen düstereren Ton wollte, um das Thema häuslicher Gewalt widerzuspiegeln.

Im Laufe des Sommers sah sich Lively tatsächlich einigen Online-Reaktionen wegen der Art und Weise ausgesetzt, wie sie den Film beworben hatte. Kritiker sagten, sie habe das Thema häuslicher Gewalt offenbar nicht ernst genug genommen. Nun – obwohl keine konkreten Ansprüche dargelegt wurden – behauptet ihre Klage, dass Baldoni „soziale Manipulation“ eingesetzt habe, um ihren Ruf zu „zerstören“.

In einer Stellungnahme zum New York TimesLively erklärte: „Ich hoffe, dass meine rechtlichen Schritte dazu beitragen, den Vorhang für diese finsteren Vergeltungstaktiken zu öffnen, um Menschen zu schaden, die über Fehlverhalten sprechen, und andere zu schützen, die möglicherweise ins Visier genommen werden.“

Baldoni hat die Anschuldigungen zurückgewiesen und sein Anwalt hat sie in einer Erklärung als „falsch, ungeheuerlich und absichtlich anzüglich mit der Absicht, öffentlich zu verletzen“ beschrieben. Der Anwalt wies weiter darauf hin, dass die Klage Teil der Bemühungen von Lively sei, „ihren negativen Ruf zu verbessern“.

Es endet mit uns wurde im vergangenen August uraufgeführt und basiert auf dem gleichnamigen Roman von Colleen Hoover. Lively, die im Film die Rolle der Lily Bloom spielt, ist ebenfalls als Produzentin tätig.