Questloves Originaldokumentation über den Funk-Pionier Sly Stone wird nach seinem Debüt beim Sundance Film Festival 2025 ab dem 13. Februar 2025 auf Hulu Premiere haben.

Betitelt Schlaue Leben! (auch bekannt als die Bürde des schwarzen Genies)Der Film wird eine mit Stars besetzte Gästeliste enthalten, darunter André 3000, D’Angelo, Chaka Khan, Q-Tip, Nile Rogers, Jimmy Jam, Terry Lewis, George Clinton, Ruth Copeland und Clive Davis.

Bandkollegen von Sly and the Family Stone und die Familienmitglieder Sylvette Phunne Robinson, Novena Carmel und Sylvester Stewart Jr. werden ebenfalls auftreten. Sehen Sie sich unten einen kurzen Teaser-Trailer an.

Questlove und Sly Stone arbeiteten zuvor bereits gemeinsam an den Memoiren des Sängers. Der Schlagzeuger hat das Vorwort für geschrieben Danke (Falettinme Be Mice Elf Agin)das im Oktober 2023 das erste Buch wurde, das auf dem AUWA Books-Imprint von Questlove veröffentlicht wurde.

Schlaue Leben! ist Questloves neuester Dokumentarfilm nach seinem Oscar-prämierten Debüt 2021. Summer of Soul (Oder als die Revolution nicht im Fernsehen übertragen werden konnte). Er wird als nächstes das Ruder übernehmen Meine Damen und Herren… 50 Jahre SNL-Musikein neuer Film über Samstagabend Liveist das musikalische Vermächtnis, das am 27. Januar auf NBC Premiere feiert.