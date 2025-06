Original Blue’s Hinweise Der Gastgeber Steve Burns startet einen neuen Podcast über Lemonada Media, um weiter mit den Erwachsenen zu sprechen, die als Kinder in der Show aufgewachsen sind.

Der wöchentliche Podcast mit dem Titel ” Lebendigkonzentriert sich auf „was es bedeutet, in einer komplizierten Welt menschlich zu bleiben“. Es wird voraussichtlich im Herbst 2025 debütieren.

Lebendig wurde von Burns ‘Viral -Video von Burns 2021 inspiriert, das den 25. Jahrestag der Nick Jr. Show feierte, wo er sich für das Programm entschuldigte, und lobte die Zuschauer für das Leben als Erwachsene.

“Es gibt tausend Podcasts, die Sie anhören können. Dies ist eine, die sich zurückhört”, sagte Burns in einer Erklärung darüber Lebendig. „Ich möchte wirklich fortsetzen, was wir vor Jahrzehnten angefangen haben… Für uns ging es nur um merkwürdige Untersuchungen. Es ging darum, ein wenig näher zu schauen. Um die richtigen Fragen zu stellen. Über die Hinweise, die uns dazu veranlassten, ein besseres Verständnis zu finden. Lebendig ist wirklich nur eine Fortsetzung des gleichen Gesprächs-erst jetzt sind wir erwachsen und versuchen, eine Welt zu verstehen, die viel komplizierter ist. Wir suchen immer noch, lernen immer noch und versuchen immer noch, eine Verbindung herzustellen. Wir tun immer noch unser Bestes, um ein tief untersuchtes Leben zusammen zu führen. Und wissen Sie, es wird sicher weniger sprechende Möbel geben, aber wir werden immer noch viel Spaß haben. “

Jessica Cordova Kramer, CEO von Lemonada, fügte hinzu: „Erwachsene müssen genauso durch das Leben geschrieben werden wie Kinder, und Steve ist die perfekte Person, um es zu tun.

Verwandte Video

Burns, der zuvor mit den flammenden Lippen tourte und Indie -Rock -Alben veröffentlicht hat, bereitet sich darauf vor, eine Solo -Live -Show zu starten. Steve Burns lebendsoll am 23. Juli bis zum 25. im Club in Lamama in New York laufen.