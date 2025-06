Als die neueste Marvel -Serie Eisenherz Schließlich kommt diese Woche auf Disney+ an, dies geschieht mit einem Minimum an Fanfare. Wie viele Menschen erinnern sich schließlich daran, dass der 2022 Black Panther: Wakanda für immer Eingeführtes mutiges junges Mädchen Genie Riri Williams (Dominique Thorne)? Oder das Wakanda für immer stellte sie auf eine Weise vor, die deutlich darauf hinwies, dass sie eine größere Geschichte haben würde, die auf der ganzen Linie kommt?

Sie würden sich wahrscheinlich an diese Dinge erinnern, wenn Eisenherz war natürlich etwas früher herausgekommen. Es ist wild zu erinnern, dass die Serie ursprünglich im Dezember angekündigt wurde 2020als Teil der gleichen massiven Disney -Investor -Präsentation, die Patty Jenkins enthüllte. Star Wars Film und a Drei Männer und ein Baby Neustart mit Zac Efron.

Im Gegensatz zu einigen dieser Projekte,, Eisenherz zumindest bekommen gemacht. Wenn sie die Serie im November 2022 nicht wirklich beendet hätten und Ryan Coogler kein ausführender Produzent war, ist es leicht zu glauben, dass Marvel die Idee einfach zusammen mit so vielen anderen fallengelassenen Handlungs Threads sterben lassen würde. (Werden wir immer Finden Sie heraus, was Harry Styles ‘Starfox vorhat?)

So wie es ist, fühlt sich die Sechs-Episoden-Serie wie ein nachträglicher Gedanke an, der in zwei Drei-Episoden-Brocken veröffentlicht wird und wenig Versprechen der Geschichte verspricht (trotz der vielen Cliffhanger, die in der letzten Folge eingerichtet wurden). Und ehrlich gesagt ist das ein trauriges Schicksal für eine Show, die seine Mängel hat, aber es verdient es nicht, beiseite geworfen zu werden.

Eisenherz beginnt damit, dass Riri Williams aus der Schule geworfen wird, nachdem er den Verkauf abgeschlossener Aufträge an Klassenkameraden erwischt hat, weil sie Geld braucht, um ihre eigene Technologie weiter zu entwickeln, einschließlich ihres eisernen Man-artigen Anzugs von Rüstung und einer hyper-advancierten KI. Diese Geldprobleme verschwinden nicht, wenn sie nach Chicago nach Hause zurückkehrt. Daher dauert es nicht lange, bis sie bei einem Team von Diebenen unter der Leitung von Parker (Anthony Ramos) hereinfällt. Parker ist als Haube bekannt, nicht nur, weil seine Crew Rob-from-the-the-the-the-the-the-the-the-Jobs antritt, sondern weil er ein antikes Kapuzenkap trägt, das ihm bestimmte Kräfte einer magischen Natur gibt-ein Umhang, das zu dieser Serie führt, die Magie und Technologie für die MCU letztendlich mischt.

Insgesamt, die von allem, was mit Marvel zu tun hat, getrennt, gibt es logische Probleme und einige wackelige Handlungen. Und während die Show in bestimmten harten Realitäten zu Recht geerdet bleibt, ist ein Rückblick auf ein Drive-by-Shooting ein wichtiger Handlungspunkt, aber die etwas übertriebene Ausführung fühlt sich wie ein Rückblick auf die 90er Jahre an. Aber die Show sticht immer noch für ein paar gut ausgeführte Überfälle auf-darunter eine auf Chaka Khans „Ain’t Niemand“, eine unkonventionelle, aber entzückende Wahl des Nadelabropfens für eine solche Sequenz-sowie seine Charakter-fokussierten Momente wie Riri Bindung mit ihrem wohlmantelenden Partner in Diebstahl, während gleicher miteinander verbundener Zinsen mit Alden-Ehrenreich-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-T-Alden-Anfall gegründet wurde.

(Außerdem ist es schwer zu sagen, wie viel die eigentliche Zielgruppe für die Zielgruppe Eisenherz wird aus einigen Momenten herauskommen, aber dieser ältere Millennial schätzte den Alanis Morissette -Nadel -Tropfen zutiefst und zutiefst X-Files Referenzen.)

Eisenherz Hat auch den Vorteil einer soliden Besetzung: Thorne erweist sich als sehr charmant, selbst wenn er moralisch fragwürdige Entscheidungen trifft, und Anthony Ramos ‘Bösewicht, der die Menschlichkeit seines Charakters nicht schluckt. In der Zwischenzeit ist der normalerweise unbändige Eric Andre als eines der Crew-Mitglieder der Hauben ein wenig verschwendet, aber der Rest des Teams der Hauben ist vom Bildschirm (rufe nach Chicago an, ansässig, in Chicago ansässig, in Chicago ansässig. Rennen ziehen Superstar Shea Couleé als Badass -Hacker). Und Lyric Ross bringt ein natürliches Selbstvertrauen in ihre Rolle als Riris beste Freundin Natalie (eine schwierige Rolle, um aus Gründen der Spoiler-y-Handlung zu spielen), während Ehrenreich wirklich in Rollen gedeiht, die ihn nicht erfordern, seinen führenden Mann zu spielen.

Trotz der langen Verzögerung seiner Veröffentlichung,, Eisenherz Es gibt mehr Unentschieden mit der erweiterten MCU als erwartet. Greenlit wie in einer früheren Ära der korporativen narrativen Entscheidungen, diese berauschende Zeit von 2020 bis 2023, als es sich anfühlte, als könne Marvel nicht aufhören, Greenlighting Limited-Serie für Disney+ mit dem tiefen Brunnen von Charakteren zu verhindern, die letztendlich zusammengebunden werden würden, die sich in den Bereichen des Franchs-Taskestry von Story befinden.

Dieser Wandteppich, der in letzter Zeit trotz der sehr angenehmen Thunderbolts* und das vielversprechende Fantastische vier Neustart am Horizont. Da sich die MCU darauf konzentriert, sich kreativ und kommerziell zurückzusetzen, ist es schwer, das zu hoffen Eisenherz Könnte ein wesentlicher Bestandteil dessen sein, was kommen wird, obwohl die Anzahl der Handlungsbewohner für eine zweite Staffel hängen bleibt, um zu erkunden.

Vielleicht würden sie in einem angesprochen werden Junge Avengers Film oder Serie? Das ist sowieso das Gerücht. In der Zwischenzeit wissen wir sicher, dass die Ankündigung von Eisenherz Ich fühlte sich wie ein Versprechen, dass es Platz für eine große Auswahl an Geschichten innerhalb der MCU gab. Leider fühlt sich dieses Versprechen jetzt etwas gebrochen an.

Die ersten drei Folgen von Eisenherz streamen jetzt auf Disney+. Die letzten drei Premiere am nächsten Dienstag. Schauen Sie sich den Anhänger unten an.

https://www.youtube.com/watch?v=wpw36ldaqnm