Inmitten anhaltender Gerüchte, dass Katy Perry und Orlando Blooms Beziehung auf wackeligem Boden sind, hat TMZ berichtet, dass Bloom bei Jeff Bezos und Lauren Sánchez ‚bevorstehende Hochzeit sein Debüt als einzelne Mann geben könnte.

„Er ist das Leben der Party und er wird hart auf die Tanzfläche kommen!“ Eine Quelle erzählte TMZ. Eine andere Quelle spekulierte, dass Bloom „sich sogar mit Leo DiCaprio wegschleichen könnte, um ein Bar zu kriechen.“

Dieser neue Bericht entspricht einer Seite Six Six von Anfang dieses Monats, in der behauptet wurde, dass das Paar wartete, bis Perrys Tour Anfang Dezember „bevor sie sich aufgeteilt haben“. Eine Quelle sagte, dass der enttäuschende Empfang von Perrys neuem Album und Tour Berichten zufolge ihre Beziehung belastet habe.