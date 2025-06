Die Aufstellung 2025 für die Sammlung der Juggalos wurde enthüllt.

In der jährlichen Festival von Insane Clown Posse wird das Horrorcore -Duo in diesem Jahr, insbesondere Gwar, zusammen mit zahlreichen schweren Acts auftreten. Die Versammlung findet vom 13. bis 16. August im Legend Valley in Thornville, Ohio, statt. Sie finden Ticket-/Pass -Informationen über die offizielle Website.

Live -Auftritte im diesjährigen GOTJ werden über drei Phasen getrennt sein: die legendäre Bühne, die legendäre Bühne und die Detonationsphase (plus eine zusätzliche Comedy -Bühne).

In der legendären Bühne wird die Insane Clown Posse in den vier Tagen ein paar Sets durchlaufen, darunter eine Feierlichkeit The Wraith: Shangri-La Epoche. Gwar, Belushi Speedball, Kampf aus innen, unsterbliche Technik und Tech N9ne werden auch in dieser Phase auftreten.

Die legendäre Bühne hervorheben Green Gelee, Mary Tyler-Huren und die Genesung, während die Detonationsphase zahlreiche unterirdische Rapper und ICP-Adjacent-Horrorcore-Acts veranstalten wird. In der Tradition wird das GOTJ auch seit dem Wochenende Nebenshows, Wettbewerbe und andere Freizeitaktivitäten bieten.

Verwandte Video

Streamen Sie ein Hype -Video für die Versammlung der Jugalos 2025 unten.