Bob Dylan hat seine Gedanken zum kommenden Film geäußert Ein völliges Unbekanntesder dieses Weihnachten in die Kinos kommt, drückte auf Twitter seine Begeisterung für die Hauptrolle des Biopics und Oscar-nominierten Schauspielers Timothée Chalamet aus.

„Es gibt einen Film über mich, der bald heißt Ein völliges Unbekanntes (was für ein Titel!)“, sagte er in dem Beitrag. „Timothée Chalamet spielt die Hauptrolle. Timmy ist ein brillanter Schauspieler, daher bin ich mir sicher, dass er genauso glaubwürdig sein wird wie ich. Oder ein jüngeres Ich. Oder irgendein anderes Ich.“

Ein völliges Unbekanntes Regie führte James Mangold, zu dessen Credits gehören: Gehen Sie die Linie entlangdas Johnny-Cash-Biopic, für das Reese Witherspoon für ihre Rolle als June Carter Cash bei den Oscars als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet wurde. Da Mangold eine so umfangreiche und ikonische Karriere zu erkunden hatte, nutzte er ein Buch über Dylan aus dem Jahr 2015 als Ausgangspunkt für den Film und konzentrierte sich dabei auf eine bestimmte Zeit in den frühen 60er Jahren.

„Der Film stammt von Elijah Wald Dylan wird elektrisch – ein Buch, das 2015 herauskam“, fuhr Dylan in seinem Beitrag fort. „Es ist eine fantastische Nacherzählung der Ereignisse aus den frühen 60er Jahren, die zum Fiasko in Newport führten. Nachdem Sie den Film gesehen haben, lesen Sie das Buch.“ Letztes Jahr wurde bekannt, dass Dylan Mangold persönlich Notizen für das Projekt anbot, die dann an den notorisch fleißigen Chalamet weitergegeben wurden, der daran arbeitete, Dylan authentisch auf der Leinwand darzustellen.

Für diejenigen, die daran interessiert sind, Dylans Anordnung zu folgen und das Buch zu genießen, nachdem sie den Film gesehen haben: Dylan wird elektrisch kann hier bestellt werden. Schauen Sie sich außerdem unbedingt an, wo Ein völliges Unbekanntes landete in unserer Liste der besten Filme des Jahres 2024.

Sehen Sie sich unten den neuesten Vorgeschmack auf den Film an, in dem Chalamet neben seinen Co-Stars Edward Norton als Pete Seeger, Boyd Holbrook als Johnny Cash, Monica Barbaro als Joan Baez, Elle Fanning als Sylvie Russo und Nick Offerman als Alan auftritt Lomax. Außerdem finden Sie hier einen Clip, in dem Chalamet „Subterranean Homsick Blues“ singt.