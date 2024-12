Unser Jahresbericht 2024 geht weiter, während wir die britische Band English Teacher zu unserem Rookie des Jahres ernennen. Schauen Sie sich unbedingt auch unsere Liste der 50 besten Alben des Jahres 2024 an, in der auch English Teacher’s zu finden ist Das könnte Texas sein.

Für eine junge Band gibt es keinen Weg zum Erfolg, also hat das Quartett von English Teacher ihn selbst entworfen. Von Leeds, Großbritannien aus, planen sie ihren eigenen Kurs, ihr Erhabenes Das könnte Texas sein Das Debüt zeichnet sich durch furchtlos experimentelles Songwriting, virtuose Musikalität und eine leidenschaftliche Mischung aus Breitbild und Intimität aus.

Als das Album im April erschien, brachte es der Band unsere CoSign-Auszeichnung ein und blieb uns lange genug im Gedächtnis, um uns durchaus den Titel „Rookie des Jahres“ zu sichern. Die LP war ein ziemlich vielseitiger Sampler – „skizzenbuchartig“, wie die Band es beschreibt – und dennoch erregte ihr selbstbewusstes Angebot die Aufmerksamkeit eines weltweiten Publikums. Nachdem Gitarrist Lewis Whiting und Schlagzeuger Douglas Frost gerade zwei aufeinanderfolgende Tourneen durch Großbritannien und Europa abgeschlossen haben, fangen sie gerade erst an, wieder zu Atem zu kommen und den Erfolg zu schätzen, den ihnen diese kühne Sammlung beschert hat.

„Dazwischen lagen vielleicht ein paar Tage, und jetzt, da das Jahr zu Ende geht, kommt es mir so vor, als hätten wir endlich eine Sekunde Zeit zum Nachdenken“, sagt Whiting in einem Videoanruf.

Nach wochenlangem Spielen Das könnte Texas sein Nacht für Nacht, Land für Land gesteht Frost, dass ihnen das Album wieder Spaß macht. „Das Aufnehmen und Schreiben des Albums war eigentlich ziemlich stressig“, sagt er, „aber jetzt, nach allem, was passiert ist – wie Auszeichnungen wie dieser – habe ich das Gefühl, dass sich der Kreis geschlossen hat und ich die Musik wieder lieben kann.“

Und das ist nicht die einzige Auszeichnung, die sie erhalten haben: English Teacher gewann den Mercury Prize 2024, der das beste Album eines Künstlers oder einer Gruppe aus Großbritannien oder Irland auszeichnet. Laut Whiting hätten sie „die beste Nacht aller Zeiten“ gehabt, selbst wenn sie nur für den prestigeträchtigen Preis nominiert worden wären; Die Tatsache, dass sie es dann doch noch gewannen, war nur das Tüpfelchen auf dem i. „Es war ein großer Traum von uns, diesen Preis zu gewinnen, überhaupt nominiert zu werden … es war eine unglaubliche Ehre“, sagt Whiting. Frost stimmt zu und fügt hinzu: „Wir haben dem Album viel gegeben, es bedeutet also wirklich viel.“ Es fühlte sich ziemlich gut an, dass jeder sagte: ‚Ja, dieses Album ist gut.‘“

Diese Bestätigung war für die Gruppe, die durch die Sängerin Lily Fontaine und den Bassisten Nicholas Eden vervollständigt wird, sicherlich hart erkämpft. Sie hatten jahrelang versucht, aus ihrer in Leeds ansässigen Musikszene auszubrechen, die sich kurz vor dem Ausbruch der Pandemie gebildet hatte. Inspiriert durch die damals aufkeimende Windmill-Szene in London (die Bands wie Squid, Black Midi und Black Country, New Road hervorbrachte), diente diese Ära der Unsicherheit als Entstehungszeit dessen, was English Teacher schließlich werden sollte.

Sie haben ihre Musik jedoch nicht einfach online hochgeladen und hoffen, dass ein viraler Moment entsteht. Stattdessen stützten sie sich auf die bestehende Infrastruktur ihrer Universität, dem Leeds Conservatoire, um ihre Karriere bei den ersten Schritten zu unterstützen. „Es gab diese Organisation namens Music:Leeds, angeführt von diesem Mann namens ‚Whiskers‘ und dann von Scott Lewis“, erzählt Frost Folge. „Wir haben uns beworben und einige Fördermittel von PRS (einer Musikverlagskoalition in England) erhalten. Dann wurde Scott durch Music:Leeds für einige Monate zum Mentor. Er brachte uns bei, wie man Pressemitteilungen schreibt, mehr Fördermittel beantragt und Labels anspricht.“

Whiting sagt, dass es dieses PRS-Stipendium war, das es English Teacher ermöglichte, ihre Debütsingle „R&B“ aus dem Jahr 2021 aufzunehmen. „Diese erste Enthüllungswelle hat die Kettenreaktion von allem in Gang gesetzt. Ohne die frühzeitige Unterstützung und die Bereitstellung dieser Mittel wären wir nicht hier.“