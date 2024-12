Der Jahresbericht von Consequence wird mit unserer Liste der besten Filme des Jahres 2024 fortgesetzt. Schauen Sie sich auch unsere Liste der 50 besten Alben des Jahres 2024 an und schauen Sie den ganzen Monat über vorbei, um mehr über die beste Musik, den besten Film und das beste Fernsehen des Jahres zu erfahren.

Die besten Filme des Jahres 2024 repräsentieren eine vielseitige Mischung aus menschlicher Erfahrung und großen filmischen Veränderungen. Auch wenn es kein Barbenheimer-artiges Blockbuster-Event gab, das die Leute für den Kinobesuch begeistern konnte (sorry, Wickediator), war es dennoch ein Jahr, in dem es für Filmfans viele Siege gab, angefangen beim herzlichen Empfang für Jon M. Chu Böse Es gibt keinen Mangel an großartigen Filmemachern, die neue Werke auf den Markt bringen. (Jedes Jahr, das Features zwei Die neuen Filme von Luca Guadagnino sind objektiv gesehen ein gutes Filmjahr.)

Ja, es war ein Jahr, in dem, während ich dies schreibe, neun der zehn erfolgreichsten Filme Fortsetzungen waren (und die einzige Ausnahme war, nun ja, Böse). Doch diese Fortsetzungen beinhalteten beeindruckende Leistungen wie Dune: Teil ZweiFilme von frischen Stimmen wie Jane Schoenbrun, Rose Glass und RaMell Ross brachten weniger Geld ein, boten aber viel kulturellen Einfluss. Außerdem gab es etablierte Indie-Spieler wie Marielle Heller, Sean Baker und Jeremy Saulnier, die größere Plattformen für Filme erhielten, die ungewöhnlichen Charme und neue Einblicke in unser Verständnis der Welt boten.

Letztendlich war es ein Jahr, das zeigte, wie wichtig Filme sein können und welche Gelegenheit sie haben, darüber zu sprechen, wo wir als Kultur stehen. Manchmal sind die wirkungsvollsten Botschaften über die Realität schließlich diejenigen, die in der Fantasie verankert sind.

Lesen Sie weiter für unsere vollständige Liste der 25 besten Filme des Jahres 2024 und vergleichen Sie, welche Einträge aus unserer Liste der besten Filme des Jahres 2024 (bisher) zur Jahresmitte übernommen wurden. Sie können sich auch unsere Playlist mit Songs aus jedem Film ansehen, nachdem Sie gesehen haben, was auf Platz 1 steht, oder indem Sie hier klicken.

— Liz Shannon Miller

Leitender Unterhaltungsredakteur