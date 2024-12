Mattel wurde wegen der Verpackung verklagt Böse Puppen haben fälschlicherweise die URL einer Website für Erwachsenenunterhaltung anstelle der offiziellen Domain angegeben, wie Gerichtsdokumente ergeben haben (via Vielfalt).

Eine Mutter aus South Carolina erhebt eine Sammelklage gegen Mattel mit der Begründung „emotionale Belastung“. Die Klägerin sagt, sie habe ein gekauft Böse Puppe vor dem Rückruf des Spielzeugunternehmens und ihre Tochter, die minderjährig ist, wurde beim Nachschlagen des Links auf der Verpackung „harten, voll nackten pornografischen Bildern ausgesetzt, die tatsächlichen Geschlechtsverkehr zeigen“.

In der Klage wird außerdem darauf hingewiesen, dass die Klägerin und ihre Tochter „entsetzt“ seien, und es wird behauptet, sie habe Beweise für den „unentschuldbaren Fehler“ aufbewahrt. Die Mutter behauptet außerdem, dass Mattel keine Rückerstattung angeboten habe und ihr daher Schadensersatz zusteht.

Die Merchandise-Artikel für die Kinoadaption des erfolgreichen Broadway-Musicals mit Ariana Grande und Cynthia Erivo als Hexen Glinda und Elphaba gingen Anfang November in den Handel und kamen am 22. November in die Kinos. Anstatt die offizielle Website des Films (wickedmovie.com) anzugeben, war auf der Rückseite der Verpackung die Website für Erwachsene wicked.com aufgedruckt.

Dies war kein einmaliges Problem, denn bei eBay wurden Hunderte von Kartons mit demselben Fehler gelistet. Mattel reagierte mit einer Entschuldigung und einem Widerruf Böse Puppen aus dem Einzelhandel, aber der Klage zufolge war der Schaden bereits angerichtet.

Was die betrifft Böse Lesen Sie den Film selbst, lesen Sie unsere Rezension und sehen Sie, wo er auf unserer Liste der besten Filme des Jahres 2024 gelandet ist.