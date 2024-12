„NARUTO The Symphonic Experience“ ist frisch von einer vollgepackten Europatournee und soll 2025 in Nordamerika erscheinen. Das Live-Orchestererlebnis lässt die Besucher in eine zweistündige Reise durch den beliebten Anime eintauchen, der derzeit den 20. Jahrestag seines Originals feiert TV-Adaption.

Ab dem 28. Februar wird „NARUTO The Symphonic Experience“ in Evansville, Indiana, in mehr als 60 Städten in ganz Nordamerika zu hören sein, darunter Los Angeles, Boston, Dallas, Toronto, Atlanta, Orlando und Seattle. Die Wanderung dauert derzeit bis zum 18. Mai und endet in Boston. Nachfolgend finden Sie die vollständige Liste der Städte, in denen die symphonische Tournee stattfinden wird.

Holen Sie sich hier NARUTO The Symphonic Experience-Tickets

Ein Live Nation-Vorverkauf für „NARUTO The Symphonic Experience“ findet morgen, 4. Dezember, um 10:00 Uhr Ortszeit statt (Nutzung). Code FREUDE). Tickets werden später in der Woche am Freitag, dem 6. Dezember, um 10:00 Uhr Ortszeit über Ticketmaster oder die Website der Tour für die breite Öffentlichkeit erhältlich sein.

Sobald die Tickets im Verkauf sind, können Fans über StubHub nach Angeboten suchen oder Tickets für ausverkaufte Shows erhalten, wo Bestellungen durch das FanProtect-Programm von StubHub zu 100 % garantiert sind.

„Wir laden ein NARUTO Fans zum Feiern NARUTO mit diesem einzigartigen Live-to-Picture-Erlebnis“, teilte Produzent Julien Vallespi mit. „Wir haben einen zweistündigen Film mit einem Live-Sinfonieorchester erstellt, weil der Soundtrack eine so große Rolle für den Erfolg des Animes spielt und von den Legionen der Fans immer wieder gelobt wird. Die von Toshio Masuda komponierte Originalmusik ist eine perfekte Mischung aus Pop- und Rockarrangements sowie traditionellen japanischen Instrumenten wie Shakuhachi und Shamisen.“

Das Ergebnis ist ein zweistündiger Spielfilm, der aus allen 220 Episoden der Serie besteht. Das Orchester wird die bekanntesten Lieder und Themen der Serie live im Bild aufführen, während ikonische Szenen auf eine großformatige HD-Kinoleinwand projiziert werden. Holen Sie sich Ihre Kopie des Originals Naruto Soundtrack hier.

NARUTO The Symphonic Experience 2025 Tourdaten:

28.02. – Evansville, IN @ The Old National Events Plaza

03/02 – Omaha, NE @ Orpheum Theater

03.04. – Fort Worth, TX im Will Rogers Auditorium

03/05 – San Antonio, TX @ Majestic Theater

03/06 – Austin, TX @ Long Center

03/07 – Sugar Land, TX @ Smart Financial Center

03/08 – Dallas, TX @ Majestic Theater *

03/11 – New Orleans, LA @ Mahalia Jackson Theatre of Performing Arts

12.03. – Birmingham, AL @ BJCC Concert Hall

13.03. – Louisville, KY im Louisville Palace Theater

14.03. – Cleveland, OH @ KeyBank State Theater

15.03. – Chicago, IL @ Auditorium Theater

16.03. – Kansas City, MO @ Kauffman Center for the Performing Arts

19.03. – Atlanta, GA @ Fox Theater

20.03. – Clearwater, FL @ Ruth Eckerd Hall

21.03. – West Palm Beach, FL @ Kravis Center

22.03. – Orlando, FL @ Dr. Phillips Center *

23.03. – Miami, FL @ Adrienne Arsht Center – Knight Concert Hall

26.03. – Cincinnati, OH @ Procter and Gamble Hall

27.03. – Richmond, VA @ Altria Theater

29.03. – Milwaukee, WI @ Miller High Life Theater

30.03. – Des Moines, IA @ Des Moines Civic Center

04.01. – Denver, CO im Ellie Caulkins Opera House

04/03 – San Diego, CA @ San Diego Civic Theater

04/04 – Sacramento, CA @ SAFE Credit Union Performing Arts Center

04/05 – Portland, OR @ Keller Auditorium Hall

04/06 – Seattle, WA im Paramount Theater *

04.08. – Salt Lake City, UT im Eccles Theater

04/09 – Las Vegas, NV im Smith Center

04/10 – Riverside, CA @ Fox Theater

12.04. – Tempe, AZ @ ASU Gammage*

13.04. – Costa Mesa, Kalifornien im Segerstrom Center

15.04. – Boise, ID @ Velma V. Morrison Center for the Performing Arts

16.04. – Reno, NV @ Grand Theater

17.04. – Los Angeles, CA @ Peacock Theater

18.04. – San Jose, Kalifornien @ San Jose Center for the Performing Arts

19.04. – San Francisco, CA @ Golden Gate Theatre*

22.04. – Minneapolis, MN @ Orpheum Theater

24.04. – Madison, WI @ Overture Center for the Arts

25.04. – Columbus, OH @ Palace Theater

26.04. – Indianapolis, IN @ Murat Theatre *

27.04. – Detroit, MI im Fisher Theater

29.04. – Syracuse, NY im Landmark Theater

30.04. – Reading, PA @ Santander Performing Arts Center

01.05. – 02.05. – Washington, D.C. im Warner Theater

05/03 – Charlotte, NC @ Belk Theater

05/04 – Jacksonville, FL @ Jacksonville Center for the Performing Arts

05/06 – New Brunswick, NJ @ State Theater

05.07. – Buffalo, NY im Shea’s Performing Arts Center

05.08. – Kitchener, ON @ Center in the Square

05/09 – Toronto, ON @ Roy Thomson Hall

05.10. – Rochester, NY im West Herr Auditorium

05.11. – Brooklyn, NY im Kings Theater

13.05. – 14.05. – Philadelphia, PA @ Miller Theater

15.05. – Baltimore, MD @ Meyerhoff Symphony Hall

16.05. – Newark, NJ @ New Jersey Performing Arts Center

17.05. – Wallingford, CT @ Toyota Oakdale Theater

18.05. – Boston, MA @ Orpheum Theater

* = Städte mit einer Matinee um 14:00 Uhr und einer Show um 19:00 Uhr