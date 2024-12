Die Kilby Block Party hat ihr Line-up für 2025 bekannt gegeben. Das viertägige Musikfestival mit den Headlinern New Order, Beach House, Weezer und Justice bietet auch eine beeindruckende Unterkarte mit Künstlern wie Devo, Yo La Tengo, Built to Spill, St. Vincent, TV on the Radio, Slowdive und Panda Bär und mehr.

Die Kilby Block Party findet vom 15. bis 18. Mai wieder im Utah State Fairpark in Salt Lake City statt. Zusätzlich zu den oben aufgeführten Acts wird es am langen Wochenende auch andere Indie-Rock-lastige Darbietungen geben, darunter Car Seat Headrest, Julien Baker & Torres, Perfume Genius, Yeule, The Lemon Twigs, Wallows, George Clanton, Gang of Four, Toro Y Moi, Ovlov und Still Woozy sowie Folge Favoriten wie Wishy, ​​Been Stellar, Free Range, Friko, Geese, Nation of Language, Sasami, Wisp, Barrie, Momma, Hovvdy und Bartees Strange.

Wie bei der Kilby Block Party üblich, lässt die Ankündigung des ersten Line-ups Raum für weitere Überraschungen. Wenn man den Fragezeichen, die die zweiten Zeilen von Freitag und Sonntag bevölkern, Glauben schenken kann, werden vor dem Frühjahrsevent bestimmt zwei weitere Schwergewichte der Party beitreten.

Schauen Sie sich unten die Aufstellung für jeden Tag an.

Tickets für die Kilby Block Party sind ab Mittwoch, 4. Dezember, um 10:00 Uhr MST über die Website des Festivals erhältlich.