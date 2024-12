Disney hat einen neuen Trailer für sein kommendes Live-Action-Remake von veröffentlicht Schneewittchen mit Rachel Zegler und Gal Gadot in den Hauptrollen, der am 21. März 2025 in die Kinos kommt.

Die Anhängersignale Schneewittchen eine getreue Adaption des Animationsfilms von 1937 zu sein, der selbst eine Adaption des Märchens der Gebrüder Grimm von 1812 ist. Zegler spielt Schneewittchen, eine Prinzessin, die bei ihrer bösen Stiefmutter, der Königin (Gal Gadot), lebt, die das Königreich mit eiserner Faust regiert. Als Schneewittchen vom Jäger (Ansu Kabia) zur Flucht in den Wald gedrängt wird, landet sie in einer Hütte, umgeben von liebevollen Tieren und sieben (CGI-)Zwergen. Mit der Hilfe ihrer Freunde versucht Schneewittchen nun, wieder Licht ins Königreich zu bringen. Sehen Sie sich den Trailer unten an.

Disney hat ursprünglich den ersten Trailer für veröffentlicht Schneewittchen bei ihrem D23-Event im August und kündigt die Neuinterpretation bereits seit mehreren Jahren an. Regie führte Marc Webb, das Drehbuch schrieben Greta Gerwig und Erin Cressida Wilson. Neben Zegler, Gadot und Kabia sind in dem Film auch Andrew Burnap, Dujonna Gift, Martin Klebba und Colin Michael Carmicahel zu sehen. Schneewittchen Die Veröffentlichung war ursprünglich für März 2024 geplant, wurde jedoch aufgrund des SAG-AFTRA-Streiks auf den 21. März 2025 verschoben.

Das neue Remake verlief nicht ohne Kontroversen – einige hatten Einwände gegen die Besetzung von Zegler, einer Latina-Schauspielerin, als Schneewittchen, während Peter Dinklage seine Enttäuschung darüber zum Ausdruck brachte, dass Disney „immer noch diese verdammt rückwärtsgewandte Geschichte über sieben Zwerge macht, die zusammen in einer Höhle leben“. ” Als Reaktion auf Dinklages Kritik veröffentlichte Disney eine Erklärung, in der es hieß: „Um eine Verstärkung der Stereotypen aus dem ursprünglichen Animationsfilm zu vermeiden, verfolgen wir bei diesen sieben Charakteren einen anderen Ansatz und haben uns mit Mitgliedern der Zwergengemeinschaft beraten.“

Es kam jedoch zu weiteren Kontroversen, als Berichte auftauchten, dass Disney einen Schauspieler mit Zwergwuchs gefilmt hatte, um einen der sieben Zwerge zu spielen, während der Rest aus Nicht-Zwergenschauspielern bestand; Das Endprodukt enthält alle sieben Zwerge, die von CGI gerendert wurden.

Während Sie auf die neue Adaption von warten Schneewittchen Um dorthin zu gelangen, gehen Sie zu Disney+, um das Original in 4K anzusehen. Wenn Sie physische Medien sammeln, können Sie diese hier erwerben.