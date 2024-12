Der Jahresbericht von Consequence wird fortgesetzt, während wir Anna Sawai interviewen, unsere TV-Darstellerin des Jahres für ihre Rolle in FX’s Shōgun. Das vollständige Gespräch können Sie in der neuesten Folge unserer Sendung hören Folge UNCUT: Jahresbericht Podcast, exklusiv auf Amazon Music erhältlich.

Wenn es um die Auswahl ihrer Rollen geht, sagt Anna Sawai, TV-Darstellerin des Jahres, dass sie „immer etwas ganz anderes machen möchte“. Aber als sie sich verpflichtete, Toda Mariko zu spielen, das Herzstück des Emmy-prämierten Hits von FX ShōgunSie hatte keine Ahnung, welchen Einfluss die Rolle auf ihre Karriere haben würde.

Die Serie entwickelte sich zu einem der bislang größten Hits des Senders und Sawai beteiligte sich mit ihrem ersten Emmy-Gewinn als Hauptdarstellerin in einem Drama am Erfolg der Preisverleihungssaison. Nachdem sie eine der engagiertesten und herzzerreißendsten Leistungen des Jahres abgeliefert hatte, war die Anerkennung wohlverdient.

Nach dem Roman von James Clavell ist dies das zweite Mal Shōgun Die Geschichte wurde im Fernsehen erzählt. Im Gegensatz zu der von NBC produzierten Miniserie aus dem Jahr 1980 konzentriert sich die Geschichte des feudalen Japans in der FX-Version jedoch nicht auf die weißen Charaktere, sondern auf die japanischen Hauptdarsteller, wobei die Charaktere einen Großteil der Leinwandzeit in authentischem Japanisch mit Untertiteln sprechen. Als engagierte Übersetzerin für „Blackthorne“ von Cosmo Jarvis wurde Mariko zu einer Schlüsselfigur der Serie – und zu einem bestimmten Zeitpunkt auch zu ihrem schlagenden Herzen.

Die Rolle der Übersetzerin war für Sawai ein einzigartiges Erlebnis, auch wenn sie fließend Japanisch und Englisch spricht. „Denn wenn ich Japanisch oder Englisch spreche, verändert sich meine Persönlichkeit“, sagt sie. „Ich denke, dass Englisch es mir in mancher Hinsicht ermöglicht, ein bisschen freier zu sein, weil ich Japanisch in der japanischen Kultur gelernt habe und es so viele Regeln gibt.“

Zunächst befürchtete Sawai, dass Marikos Rolle als Übersetzerin „eintönig sein würde und das Publikum einschlafen würde, während Mariko sprach, weil sie es bereits gehört hatten.“ Dies war jedoch letztendlich nicht der Fall, da die Shōgun Die Drehbücher „haben Marikos Persönlichkeit durch die Übersetzungen wirklich hervorgehoben.“

Was die Arbeit in beiden Sprachen auch zu etwas Besonderem machte, fügt sie hinzu, war die Beobachtung, wie sie im Kontext der Show interagierten: „Ich sah, wie sich die englischen Übersetzungen des Drehbuchs änderten, und für mich war es einfach überwältigend, das zu sehen, weil.“ Bei verschiedenen Projekten war das Englisch so, wie es immer sein sollte. Bei diesem Film war es das erste Mal, dass ich sah, wie sich die Engländer an die Japaner anpassten, was wunderschön war.“

Sawai arbeitete zusammen mit dem Kreativteam hart an den Nuancen des zeitgetreuen Japanisch, da dies ihr erstes Projekt war, das in dieser besonderen Ära angesiedelt war, und es einen erheblichen Unterschied zwischen dem, was damals und heute gesprochen wurde, gibt. Sie vergleicht es mit den Unterschieden zwischen Shakespeare-Englisch und modernem Geschwätz.

„Man versteht zwar Shakespeare auf Englisch, wenn man es hört“, sagt sie, „aber manche Teile versteht man nicht wirklich, und man müsste es nachschlagen.“ Ich habe viele Japaner sagen hören, dass sie auch die japanischen Untertitel lesen müssten, um es wirklich zu verstehen. Es ist etwas, an das man sich gewöhnen muss, um es vollständig zu verstehen.“

Abgesehen von der Sprache war das Spielen von Mariko auf vielen Ebenen eine körperliche Herausforderung, vom zehnstündigen Tragen eines schweren Kimonos und einer Perücke über 10 Monate bis hin zum Waffentraining. Sawai bemerkt jedoch, dass ihr der Schwertkampf Spaß gemacht habe: „Für mich war das überhaupt keine harte Arbeit – in der Lage zu sein, gegen Leute zu kämpfen, gegen die ich normalerweise nicht kämpfen kann.“

Bei der Vorbereitung auf Marikos Klima Naginata Im Kampf in Episode 9, „Crimson Sky“, erhielt Sawai nur einen Tag Training mit der Waffe mit der extrem langen Klinge. Obwohl sie auch alleine in ihrer Wohnung übte, konnte sie das nicht mitbringen Naginata mit ihr nach Hause. „Es war zu lang, es passte nicht ins Auto. Also habe ich meinen Regenschirm benutzt“, lacht sie. „Es war das Nächste, was ich hatte.“

Allerdings über die körperlichen Anforderungen hinaus Shōgun war eine ziemlich isolierende Erfahrung. „Während des Drehs wurde ich fast deprimiert“, sagt Sawai. „Ich habe keine Leute gesehen. Ich saß alleine fest, wirklich im Drama-Modus.“