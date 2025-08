Tom Holland hat seinen neuen Spidey -Anzug für seine Rückkehr zum Marvel Cinematic Universe im nächsten Jahr vorgestellt Spider-Man: Brandneuer Tag. Nachdem er am 1. August den Look am 1. August geärgert hat (offiziell als Spider-Man-Tag anerkannt wurde, um das Debüt von 1962 zu markieren), wurde ein Video, das Holland im vollständigen Kostüm zeigt-ohne Maske-.

Mit leuchtend blauen Akzenten und einer großen Spinnenabsignie auf der Brust die Spider-Man: Brandneuer Tag Anzug scheint den klassischen Comic -Duds des Charakters viel näher zu sein als in früheren MCU -Einträgen. In der Filmreihe erhält Peter Parker einen fortgeschrittenen Anzug von Mentor Tony Stark, so ziemlich in der Nähe von der Fledermaus. Der Anzug wurde während seiner Auftritte aufgerüstet und gipfel Rächer: Endspiel Und Spider-Man: Kein Weg nach Hause. Jedoch, Kein Weg nach Hause endete damit, dass Spidey mit einem hausgemachten Outfit in eine unbekannte Menge zurückkehrte, und das scheint zum neuen Film zu übergehen.

Es ist erwähnenswert, dass die zuvor veröffentlichten Nahaufnahme -Teaser -Shows erhöht wurden, ein Look, der von Sam Raimi und Tobey Maguires legendärer Einblick in den Helden in der ursprünglichen Trilogie populär gemacht wurde.

Mehr Spider-News brach diese Woche auch aus, als sich herausstellte, dass Mark Ruffalo seine MCU Brandneuer Tag. Außerdem ist Michael Mando (Nennen Sie Saul besser) wird Berichten zufolge zum ersten Mal seit 2017 zurückkehren Spider-Man: Heimkehr. In diesem Film spielte er Mac Gargan, den Comic -Fans gut kennen, als den Bösewicht.

Es ist mit Sicherheit zu sagen, dass Spider-Man ohne nur diese beiden die Hände voll haben wird, aber Jon Bernthals The Punisher, wie der fanfavorische Schauspieler kürzlich für den Film bestätigt wurde. (Bernthal kehrte in die MCU zurück Daredevil: Wieder geboren Disney+ Serie und filmt derzeit seine eigene Marvel -Spezialpräsentation.)

Und das könnte alles andere als all unser Held sein müssen. Die Comic-Handlung „Brand New Day“ konzentriert sich darauf, dass Peter Parker einen Deal mit Mephisto (im Wesentlichen Marvels Teufel) macht, um Tante wieder zum Leben zu erwecken und alle zu vergessen, dass er Spider-Man ist, indem er einen neuen Status Quo und ein Ende seiner Ehe mit Mary Jane schafft. Natürlich stirbt May (Marisa Tomei) in Kein Weg nach Hausewas auch endet, wenn Doktor Strange die Erinnerung der Welt an Peter wischt. Mephisto trat kürzlich in die MCU ein, die von Sacha Baron Cohen in der gespielt wurde Eisenherz Serie. Alles, was zu sagen ist, ist die Bühne sicherlich mehr als Spider-Man-Anzug, um diesmal Comic genau zu sein.

Regie von Destin Daniel Cretton (Shang-Chi und die Legenden der zehn Ringe) mit einem Skript von Spider-Man Stalwarts Chris McKenna und Erik Sommers, Spider-Man: Brandneuer Tag soll am 31. Juli 2026 eröffnet werden. Es ist das vierte Marvel- und Sony-Co-Lun-Spinnenproduktion, der folgte Heimkehr2019 Spider-Man: weit weg von zu Hauseund 2021 Kein Weg nach Hause. Es wird den zweiten Film in der sechsten Phase der MCU markieren Fantastische vier: Erste Schritteund ankommen sechs Monate zuvor Avengers: Doomsday.