Creed Frontmann Scott Stapp spielt in einem kurzen westlichen Film mit dem Titel “ Deadmans AuslöserSoundtrack von seinem gleichnamigen Solo -Song. Der 9-minütige Film zeigt auch Stapps Sohn Anthony in einer unterstützenden Rolle.

In dem Film spielt Stapp einen Priester, der gezwungen ist, zu seinen alten Outlaw Cowboy -Wegen zurückzukehren, um seinen Sohn zu beschützen. Der Film unter der Regie von Tyler Dunning Evans enthält unter anderem einen klassischen Schusskampf. Neben der Schauspielrolle von Son Anthony arbeitete Scotts Tochter Milan als Produktionsassistentin im Film.

Holen Sie sich Creed -Tickets hier

„Die Anpassung von Scotts Handlung für den Bildschirm war einfach, weil er ein narrativer Songwriter ist – der Bogen ist bereits da“, erklärte Evans. „Als Mitarbeiter ist er klar über seine Vision und schätzt das Know-how anderer Schöpfer. Mit Anthony On-Set und Mailand, der hinter den Kulissen arbeitet, hat Scott in der Feststellung von Sicherheitsmaßnahmen und seiner Liebe zu seinen Kindern zu einer verletzlichen, aber heftigen Leistung in der endgültigen Kürzung übersetzt.“

Verwandte Video

„Deadmans Trigger“ ist die dritte Single aus Stapps Soloalbum 2024, Höhere Leistungfolgt den Top 10 Rock trifft „höhere Kraft“ und „Black Butterfly“.

Der Film kommt mitten in Creeds Sommer North American Tour (Pick -up -Tickets hier), die eine Show am 30. August in Halifax, Nova Scotia, durchläuft. Die Band überraschte kürzlich die Fans mit einem Cover von U2s „Wo die Straßen haben keinen Namen“ am vergangenen Sonntag in Memphis.

Siehe Scott Stapp mit der Hauptrolle in Deadmans Auslöser: Ein Kurzfilm unten.

https://www.youtube.com/watch?v=uc2hlidqo8g