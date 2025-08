Pünktlich zu Halloween, der geliebten Ghost -Komödie Casper kehrt diesen Oktober zum 30. Jahrestag in die Kinos zurück, mit einer bevorstehenden 4K Ultra HD Physical Release (Vorbestellung hier).

Nach dem Erhalt auf 4K Limited Steelbook und Standard 4K Editions ab dem 12. August, Casper wird vom 3. Oktober bis Halloween, 31. Oktober, in den Kinos sortieren. Tickets sind jetzt im Verkauf.

Brad Silberlings Film als Ghost -Therapeutin Dr. Harvey und Christina Ricci als Ghost -Therapeutin und Christina Ricci stellt die Familie in den einsamen jungen Ghost Casper ein, nachdem sie in eine alte, heimgesuchte Villa gezogen sind. Sehen Sie sich den Trailer zum 30. Jahrestag unten an.

